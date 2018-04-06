※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスの催し物
▼第４１回全沖縄らん展示会 午前９時３０分～午後８時、メイクマン浦添本店。入場無料（あすまで）
▼第７０回沖展 午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）、浦添市民体育館。入場料＝一般１０００円、小中高生５００円、未就学児無料（あすまで）
▼沖展併催事業 全琉図画・作文・書道コンクール浦添秀作展 浦添市民体育館１階ロビー
▼アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、～８日）
■タイムスビルの催し物
【タイムスギャラリー】特定非営利活動法人 有機的建築アーカイブ主催「第５回フランク・ロイド・ライト展」午前１０時～午後５時 入場無料（あすまで）
■催し物
沖縄そばじょーぐー認定証授与式（午後６時半、てんぶす那覇）▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園、～８日）▼ＧＯＤＡＣうみの工作教室（国際海洋環境情報センター、～８日）▼おおぎみの工芸展（大宜味村農村環境改善センター、～８日）▼沖縄マリンフェスタ（宜野湾港マリーナ、～８日）▼全沖縄らん展示会（メイクマン浦添本店、～８日）▼イルカンダ花めぐり（大石林山、～３０日）▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月７日）▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園）
■音楽
ウェルカム！ライカム！のど自慢！（午後１時半、イオンモール沖縄ライカム）▼人間椅子（午後６時半、桜坂セントラル）
■演劇・舞台
４１市町村！島ぜんぶでおーきなツアー よしもとお笑いライブ（午前１１時、イオン南風原店）▼劇団Ｏ．Ｚ．Ｅ「必要のない私たち」（午後７時、沖縄市民小劇場あしびなー）
■スポーツ
琉球ゴールデンキングス―川崎ブレイブサンダース（午後１時５分、沖縄市体育館）▼ＦＣ琉球―セレッソ大阪Ｕ－２３（午後６時、県総合運動公園陸上競技場）
■アート・展覧会
八重山美術会（那覇市民ギャラリー、～８日）▼西陣美術織 若冲（リウボウ美術サロン、～９日）▼琉球王国のもよう～王国の技（首里城公園、～１９日）▼沖縄の年中行事（那覇市歴史博物館、～２５日）▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）