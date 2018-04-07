　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

沖縄県公文書館
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沖縄県公文書館

■催し物

　▼おきなわブーゲンフェア、創業５０周年アニバーサリーフェスタ（東南植物楽園）

　▼春休みうみの工作教室（午前９時半、国際海洋環境情報センター）

　▼おおぎみの工芸展　いぎみてぃぐま（大宜味村農村環境改善センター）

　▼沖縄マリンフェスタ（午前９時、宜野湾港マリーナ）

　▼サンライズマーケット（午前１０時、サンライズなは商店街）

　▼海びらき（午後２時、伊計ビーチ）

　▼春の大植木市（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１５日）

　▼イルカンダ花めぐり（午前９時、大石林山、～３０日）

　▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月７日）

　▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園）

■演劇・舞台

　▼劇団Ｏ．Ｚ．Ｅ「必要のない私たち」（午後１時、沖縄市民小劇場あしびなー）

■スポーツ

　▼琉球ゴールデンキングス―川崎ブレイブサンダース（午後１時５分、沖縄市体育館）

■アート・展覧

　▼八重山美術会（那覇市民ギャラリー）

　▼西陣美術織　若冲（リウボウ美術サロン、～９日）

　▼新収蔵品展（県平和祈念資料館、～１０日）

　▼儀間比呂志「ツルとタケシ原画展」（南風原文化センター、～１０日）

　▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）

　▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）

　▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）

■タイムスのイベント

　▼アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、最終日）

　▼第４１回全沖縄らん展示会（午前９時３０分～午後８時、メイクマン浦添本店）入場無料（最終日）

　▼第１３回朝日アマ囲碁名人戦沖縄県予選大会２次予選（午前１０時～、浦添囲碁会館ほか）

　▼第７０回沖展（午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）浦添市民体育館）入場料＝一般千円、小中高生５００円、未就学児無料（最終日）

　▼沖展併催事業　全琉図画・作文・書道コンクール浦添秀作展（浦添市民体育館１階ロビー）