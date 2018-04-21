※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
島ぜんぶでおーきな祭レッドカーペット（正午、国際通り）▼島ぜんぶでおーきな祭クロージングセレモニー（午後４時半、波の上うみそら公園）▼イルカンダ花めぐり（大石林山、～３０日）▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園、～５月６日）▼うりずんの花祭り 胡蝶の饗宴（ビオスの丘、～５月７日）▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園）
■スポーツ
アスリート＆芸人と楽しくスポーツ！ スポーツアイランド（午前１０時、那覇市新都心公園）
■講演・研修
春の建築家展（午前１１時、コンベンションセンター）
■アート・展覧会
喜納昌吉アース＆ピース（県立博物館・美術館）▼写真展「闇から光へ 知らされざる沖縄戦後史」（県立博物館・美術館）▼ウエル・カルチャースクールデジカメ写真教室、アトリエ杜展、石垣京子編物手芸作品展（いずれも那覇市民ギャラリー）▼知花竜也水彩画展（ギャラリーるんるん）▼松本太郎写真展「かわのね 白比川」（あやかりの杜）▼ミュシャ展（浦添市美術館、～５月６日）▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）▼琉球人のピクニック（首里城公園南殿、～７月３日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）