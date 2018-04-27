　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

伊江島ゆり祭り
拡大する

伊江島ゆり祭り

■催し物

　▼マーチング・バンドフェスティバル（午前１０時、海洋博公園）

　▼道の駅ぎのざリニューアルオープン（午前１０時半）

　▼ゆり祭り（那覇市大石公園、～２９日）

　▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園、～５月６日）

　▼忍者屋敷（デパートリウボウ、～５月６日）

　▼平和祈念こいのぼりまつり（県平和祈念公園、～５月６日）

　▼海洋博公園ＧＷスペシャル（～５月６日）

　▼台湾夜市（午後５時、瀬長島ウミカジテラス、～５月６日）

■音楽

　▼吹奏楽団コザ・フェスタ（沖縄市民会館大ホール）

　▼アン・サリー（午後６時、桜坂劇場）

　▼Ｄ－５１（午後６時半、Ｔｏｐ　Ｎｏｔｅ）

■演劇・舞台

　▼ＦＥＣ「コザお笑い劇場」（午後６時半、沖縄市民小劇場あしびなー）

　▼オリジンお笑いライブ喜笑転決（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）

■スポーツ

　▼琉球ゴールデンキングス―アルバルク東京（午後６時０５分、沖縄市体育館）

　▼沖縄電力―読売巨人軍（午後６時、沖縄セルラースタジアム那覇）

■アート・展覧会

　▼稲福和子米寿記念作品展、具志弘樹作品展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２９日）

　▼クラフトフェア（南城市玉城総合体育館、～３０日）

　▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）

　▼箆柄暦の表紙展（ＲＹＣＯＭ　ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～５月６日）

　▼国宝「王冠」特別公開（那覇市歴史博物館、～５月９日）

　▼詩人吉増剛造展（県立博物館・美術館、～６月２４日）

　▼王家の秘宝（首里城公園、～７月３日）

■タイムスのイベント

　▼「私の一点」写真展（午前１０時～午後５時、タイムス―、～３０日）入場無料