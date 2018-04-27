※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼マーチング・バンドフェスティバル（午前１０時、海洋博公園）
▼道の駅ぎのざリニューアルオープン（午前１０時半）
▼ゆり祭り（那覇市大石公園、～２９日）
▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園、～５月６日）
▼忍者屋敷（デパートリウボウ、～５月６日）
▼平和祈念こいのぼりまつり（県平和祈念公園、～５月６日）
▼海洋博公園ＧＷスペシャル（～５月６日）
▼台湾夜市（午後５時、瀬長島ウミカジテラス、～５月６日）
■音楽
▼吹奏楽団コザ・フェスタ（沖縄市民会館大ホール）
▼アン・サリー（午後６時、桜坂劇場）
▼Ｄ－５１（午後６時半、Ｔｏｐ Ｎｏｔｅ）
■演劇・舞台
▼ＦＥＣ「コザお笑い劇場」（午後６時半、沖縄市民小劇場あしびなー）
▼オリジンお笑いライブ喜笑転決（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）
■スポーツ
▼琉球ゴールデンキングス―アルバルク東京（午後６時０５分、沖縄市体育館）
▼沖縄電力―読売巨人軍（午後６時、沖縄セルラースタジアム那覇）
■アート・展覧会
▼稲福和子米寿記念作品展、具志弘樹作品展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２９日）
▼クラフトフェア（南城市玉城総合体育館、～３０日）
▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）
▼箆柄暦の表紙展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～５月６日）
▼国宝「王冠」特別公開（那覇市歴史博物館、～５月９日）
▼詩人吉増剛造展（県立博物館・美術館、～６月２４日）
▼王家の秘宝（首里城公園、～７月３日）
■タイムスのイベント
▼「私の一点」写真展（午前１０時～午後５時、タイムス―、～３０日）入場無料