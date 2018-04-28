※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ゆり祭り（那覇市大石公園）
▼肉フェスタｉｎＮＡＨＡ（午前１１時、沖縄セルラースタジアム那覇前広場）
▼イルカンダ花めぐり（大石林山、～３０日）
▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園、～５月６日）
▼忍者屋敷（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～５月６日）
▼平和祈念こいのぼりまつり（県平和祈念公園、～５月６日）
▼海洋博公園ＧＷスペシャル（～５月６日）
▼瀬長島台湾夜市（午後５時、瀬長島ウミカジテラス、～５月６日）
■スポーツ
▼日本女子ソフトボールリーグ沖縄大会（午前１０時半、読谷村平和の森球場）
▼琉球ゴールデンキングス―アルバルク東京（午後１時５分、沖縄市体育館）
▼琉球ドラゴンプロレス旗揚げ５周年大会（午後２時、ネーブルカデナ）
▼ビッグ開発―読売巨人軍（午後１時、沖縄セルラースタジアム那覇前広場）
■アート・展覧会
▼稲福和子米寿記念作品展、具志弘樹作品展（いずれも那覇市民ギャラリー）
▼クラフトフェア（南城市玉城総合体育館、～３０日）
▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）
▼箆柄暦の表紙展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～５月６日）
▼国宝「王冠」特別公開（那覇市歴史博物館、～５月９日）
▼詩人吉増剛造展（県立博物館・美術館、～６月２４日）
▼琉球人のピクニック（首里城公園、～７月３日）
■タイムスのイベント
▼「私の一点」写真展（午前１０時～午後５時、タイムスギャラリー（～３０日）入場無料