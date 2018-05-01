※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園、～６日）▼琉貿忍者屋敷（デパートリウボウ、～６日）▼こいのぼりまつり（県平和祈念公園、～６日）▼２０周年記念大感謝祭（今帰仁の駅そーれ、～６日）▼台湾夜市（午後５時、瀬長島ウミカジテラス、～６日）▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～７日）▼かかし祭り（伊平屋島、～２７日）▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園）
■スポーツ
琉球ゴールデンキングス対大阪エヴェッサ（午後８時０５分、沖縄市体育館）
■アート・展覧会
逍遥展４人展（パレットくもじ９階・毬、～５日）▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～６日）▼箆柄暦の表紙展（ライカムアンソロポロジー、～６日）▼国宝「玉冠」展（那覇市歴史博物館、～９日）▼新収蔵品展（宜野湾市立博物館、～２７日）▼新垣フミ写真展「沖縄闘牛とあまくま」（海の駅あやはし館、～３１日）▼やちむん１２窯展（ホテルムーンビーチ、～６月１０日）▼涯テノ詩聲 詩人吉増剛造展（県立博物館・美術館、～６月２４日）▼琉球人のピクニック ～提重・重箱・湯庫（首里城公園南殿、～７月３日）