※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園）
▼忍者屋敷（デパートリウボウ６Ｆ催事場）
▼ヒマワリ畑の迷路、平和祈念こいのぼりまつり（いずれも県平和祈念公園）
▼ＧＷスペシャル（海洋博公園）
▼台湾夜市（午後５時、瀬長島ウミカジテラス）
▼らん祭り（ネオパークオキナワ）
▼アドベンチャーワールド（北谷公園）
▼こどもまつり（午後１時、本部町産業支援センター）
▼おでかけライブ・同人誌即売会（午前１１時半、沖縄コンベンションセンター）
■伝統芸能
▼母の日特別公演（午後２時、沖縄市民会館大ホール）
■スポーツ
▼ＦＣ琉球―ブラウブリッツ秋田（午後７時、県総合運動公園陸上競技場）
■アート・展覧会
▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム）
▼漢那ドライブインアートプロジェクト（モヒカンコーヒー）
▼箆柄暦の表紙展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ）
▼大和コレクション８（午前９時、県立博物館・美術館、～６月２４日）
▼琉球人のピクニック（首里城公園、～７月３日）
▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園交流会館、～８月３１日）
■タイムスのイベント
▼琉球支部創立５０周年記念 専心池坊いけばな展「うりずんの風」（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー）入場料５００円