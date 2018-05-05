　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

ヒマワリ畑の迷路
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ヒマワリ畑の迷路

■催し物

　▼伊江島ゆり祭り（リリーフィールド公園）

　▼忍者屋敷（デパートリウボウ６Ｆ催事場）

　▼ヒマワリ畑の迷路、平和祈念こいのぼりまつり（いずれも県平和祈念公園）

　▼ＧＷスペシャル（海洋博公園）

　▼台湾夜市（午後５時、瀬長島ウミカジテラス）

　▼らん祭り（ネオパークオキナワ）

　▼アドベンチャーワールド（北谷公園）

　▼こどもまつり（午後１時、本部町産業支援センター）

　▼おでかけライブ・同人誌即売会（午前１１時半、沖縄コンベンションセンター）

■伝統芸能

　▼母の日特別公演（午後２時、沖縄市民会館大ホール）

■スポーツ

　▼ＦＣ琉球―ブラウブリッツ秋田（午後７時、県総合運動公園陸上競技場）

■アート・展覧会

　▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム）

　▼漢那ドライブインアートプロジェクト（モヒカンコーヒー）

　▼箆柄暦の表紙展（ＲＹＣＯＭ　ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ）

　▼大和コレクション８（午前９時、県立博物館・美術館、～６月２４日）

　▼琉球人のピクニック（首里城公園、～７月３日）

　▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園交流会館、～８月３１日）

■タイムスのイベント

　▼琉球支部創立５０周年記念　専心池坊いけばな展「うりずんの風」（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー）入場料５００円