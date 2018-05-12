※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスの催し
第４１回全沖縄盆栽展 午前９時３０分～午後６時、うるま市石川屋内運動場、入場無料（最終日）▼第３６回タイムス杯争奪総合体操競技大会 午前９時、県総合運動公園陸上競技場（最終日）▼第２３回タイムス杯争奪県サッカー選手権大会決勝 午後２時～、県総合運動公園陸上競技場
■タイムスビルの催し
【１階エントランス】豊見城市ウージ染め協同組合 展示即売会「Ｃｏｏｌ Ｇｒｅｅｎ Ｕ‐ｊｉ ！」午前１０時～午後７時（きょうまで）
■催し物
サンライズマーケット（午前１０時、サンライズなは商店街）▼えら部スクールフェスティバル（午前１０時、沖縄空手会館）
■伝統芸能
劇団うない母の日公演（午後１時と５時、かでな文化センター）▼劇団群星母の日公演（午後１時、宜野湾市民会館）▼劇団花園母の日公演（午後２時と６時、うるま市民芸術劇場燈ホール）▼劇団うびらじ母の日公演（午後２時と６時、沖縄市民小劇場あしびなー）▼劇団与座母の日公演（午後３時、南風原町立中央公民館）
■スポーツ
全日本プロレス（午後２時、ナムラホール）▼アジアジュニア＆カデット、アンダー２１空手道選手権大会（午前９時、県立武道館）▼石垣島ウルトラマラソン（午前７時、サッカーパークあかんま）
■講演・研修
発達障害講演会（沖縄市民会館）
■アート・展覧会
龍寶・曹源書道展（県立博物館・美術館）▼高嶺剛絵画展（ギャラリー・ラファイエット、～２７日）▼特集展示ハーリー（那覇市歴史博物館、～２８日）▼新垣フミ写真展「沖縄闘牛とあまくま」（海の駅あやはし館、～３１日）▼琉球人のピクニック～提重・重箱・湯庫（首里城公園南殿、～７月３日）