※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ゆるり南部・頑張るママへご褒美タイム（午前１０時、豊見城市社会福祉センター）
▼ミニ屋台村（午後４時半、嘉手納町新町通り）
■アート・展覧会
▼長浜美佐子版画展（那覇市民ギャラリー、～２０日）
▼フラグメンツ６（県立博物館・美術館、～２０日）
▼田場盛信展（おんがく村、～２１日）
▼ジェニーのアンティーク＆セレクト展（リウボウ美術サロン、～２１日）
▼石川竜一個展ａｄｒｅｎａｍｉｘ（ＰＩＮ－ＵＰ、～２２日）
▼高嶺剛絵画展（ギャラリー・ラファイエット、～２７日）
▼ハーリー展（那覇市歴史博物館、～２８日）
▼やちむん１２窯展（ホテルムーンビーチ、～６月１０日）
▼大和コレクション８、沖縄美術の流れ、詩人吉増剛造展（いずれも県立博物館・美術館、～６月２４日）
▼作家大城立裕展（国立劇場おきなわ、～６月２４日）
▼琉球人のピクニック、王家の秘宝（いずれも首里城公園、～７月３日）
▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園交流会館、～８月３１日）