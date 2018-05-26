　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

「カラーでもっとあんやたん　ＡＩで振り返る戦後沖縄の風景」
拡大する

「カラーでもっとあんやたん　ＡＩで振り返る戦後沖縄の風景」

■催し物

　▼スイーツデコ作り教室（メイクマン豊見城店）

　▼四月大願い（竹富島）

　▼勝山軽トラ市・売切れゴメン（午前８時半、勝山シークヮーサー）

　▼学生大会（倉敷王将・中学選抜・高校竜王）（午前９時半、沖縄市中央公民館）

　▼にぎわいマート・手作り品・ワークショップ・体験講座（午前１０時、那覇市緑化センター）

　▼きらいろマルシェ（午前１１時、沖縄市産業交流センター）

　▼アワモリカクテルコンペティション

■伝統芸能

　▼琉球民謡伝統協会　第２４回民謡コンクール（ＪＡおきなわ真和志支店）

　▼比嘉いずみの会・真南風さらめけば（午後２時、国立劇場おきなわ大劇場）

　▼玉城流七扇敏風末美乃会　松川洋子琉舞研究所　開設２０周年記念温習会（午後３時、てんぶす那覇テンブスホール）

■演劇・舞台

　▼桂塩鯛　落語独演会（午後７時、石垣市民会館中ホール）

■スポーツ

　▼ファイティングオープントーナメント２０１８　全沖縄空手道選手権大会（午前１０時、宜野湾市立体育館）

■講演・研修

　▼手わざを探る　王国の美（午前１０時、県立博物館・美術館）

　▼介護保険シンポジウム（午後１時、沖縄市民会館大ホール）

　▼子どもの心を理解する保護者交流会（午後１時半、県立総合教育センター）

　▼今さら聞けない健康改革（午後２時半、国立劇場おきなわ小劇場）

■アート・展覧会

　▼高嶺剛絵画展（午前１１時、ギャラリー・ラファイエット）

　▼多重露光展・吉増剛造２０００年と沖縄の作家５０人（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ　Ｒｅａｇｏ）

　▼葛飾北斎　琉球八景展（浦添市美術館）

　▼美術オークション（画廊沖縄）

　▼特集展示　ハーリー（那覇市歴史博物館、～２８日）

　▼現代ヨーロッパ絵画展（リウボウ美術サロン、～２８日）

　▼やちむん１２窯展（ホテルムーンビーチ、～６月１０日）

　▼写真展・嘉陽校区のアブシバレー（美ら島自然学校、～６月１０日）

　▼作家・大城立裕展（国立劇場おきなわ、～６月２４日）

　▼懐かさん戦前の首里城～森政三コレクション古写真展～（県立博物館・美術館、～６月２４日）

　▼新収蔵品展（沖縄市立郷土博物館、～７月１日）

　▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園交流会館、～８月３１日）

■タイムスのイベント

　▼２０１８年度沖縄タイムス伝統芸能選考会「三線・新人賞」（午前１０時、タイムスホール）

　▼第４回沖縄建築賞作品展示会（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～３１日）最終日は午後５時まで・入場無料

　▼沖縄タイムス創刊７０周年記念　写真展「カラーでもっとあんやたん　ＡＩで振り返る戦後沖縄の風景」（午前９時～午後６時、タイムスビル１階エントランス）入場無料。問い合わせ＝沖縄タイムス社デジタル部、電話０９８（８６０）３５８２