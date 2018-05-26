※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼スイーツデコ作り教室（メイクマン豊見城店）
▼四月大願い（竹富島）
▼勝山軽トラ市・売切れゴメン（午前８時半、勝山シークヮーサー）
▼学生大会（倉敷王将・中学選抜・高校竜王）（午前９時半、沖縄市中央公民館）
▼にぎわいマート・手作り品・ワークショップ・体験講座（午前１０時、那覇市緑化センター）
▼きらいろマルシェ（午前１１時、沖縄市産業交流センター）
▼アワモリカクテルコンペティション
■伝統芸能
▼琉球民謡伝統協会 第２４回民謡コンクール（ＪＡおきなわ真和志支店）
▼比嘉いずみの会・真南風さらめけば（午後２時、国立劇場おきなわ大劇場）
▼玉城流七扇敏風末美乃会 松川洋子琉舞研究所 開設２０周年記念温習会（午後３時、てんぶす那覇テンブスホール）
■演劇・舞台
▼桂塩鯛 落語独演会（午後７時、石垣市民会館中ホール）
■スポーツ
▼ファイティングオープントーナメント２０１８ 全沖縄空手道選手権大会（午前１０時、宜野湾市立体育館）
■講演・研修
▼手わざを探る 王国の美（午前１０時、県立博物館・美術館）
▼介護保険シンポジウム（午後１時、沖縄市民会館大ホール）
▼子どもの心を理解する保護者交流会（午後１時半、県立総合教育センター）
▼今さら聞けない健康改革（午後２時半、国立劇場おきなわ小劇場）
■アート・展覧会
▼高嶺剛絵画展（午前１１時、ギャラリー・ラファイエット）
▼多重露光展・吉増剛造２０００年と沖縄の作家５０人（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ）
▼葛飾北斎 琉球八景展（浦添市美術館）
▼美術オークション（画廊沖縄）
▼特集展示 ハーリー（那覇市歴史博物館、～２８日）
▼現代ヨーロッパ絵画展（リウボウ美術サロン、～２８日）
▼やちむん１２窯展（ホテルムーンビーチ、～６月１０日）
▼写真展・嘉陽校区のアブシバレー（美ら島自然学校、～６月１０日）
▼作家・大城立裕展（国立劇場おきなわ、～６月２４日）
▼懐かさん戦前の首里城～森政三コレクション古写真展～（県立博物館・美術館、～６月２４日）
▼新収蔵品展（沖縄市立郷土博物館、～７月１日）
▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園交流会館、～８月３１日）
■タイムスのイベント
▼２０１８年度沖縄タイムス伝統芸能選考会「三線・新人賞」（午前１０時、タイムスホール）
▼第４回沖縄建築賞作品展示会（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～３１日）最終日は午後５時まで・入場無料
▼沖縄タイムス創刊７０周年記念 写真展「カラーでもっとあんやたん ＡＩで振り返る戦後沖縄の風景」（午前９時～午後６時、タイムスビル１階エントランス）入場無料。問い合わせ＝沖縄タイムス社デジタル部、電話０９８（８６０）３５８２