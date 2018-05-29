※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■アート・展覧会
農林水産支援技術展（午前１１時、沖縄コンベンションセンター）▼埋文コレクション「クリス」（県立埋蔵文化財センター、～３１日）▼風の会水彩画展（那覇市民ギャラリー、～６月３日）▼稲嶺成祚絵画展（リウボウ美術サロン、～６月４日）▼写真展「嘉陽校区のアブシバレー」（美ら島自然学校、～６月１０日）▼大和コレクション８（県立博物館・美術館、～６月２４日）▼「作家大城立裕」展（国立劇場おきなわ、～６月２４日）▼詩人吉増剛造展、森政三コレクション古写真展、新収蔵品展（いずれも県立博物館・美術館、～６月２４日）▼ふくら舎ガラス展（桜坂劇場ふくら舎、～６月２４日）▼新収蔵品展（沖縄市立郷土博物館、～７月１日）▼母と子が見た沖縄戦（県平和祈念資料館、～７月１日）▼「王家の秘宝」（首里城公園、～７月３日）▼沖縄の傷痕展（愛楽園交流会館、～８月３１日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）▼戦争体験を未来につなぐ（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）