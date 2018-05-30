【執行役員・局長】

執行役員総合メディア企画局長（東京支社長・局長同等兼総務部部長兼関西支社長）具志堅毅▽役員室長・局長待遇（編集局次長兼編制本部長）平良哲

（７月１日）

【総務局】

局付・沖縄タイムス販売センター出向（執行役員読者局長）山城興朝

【編集局】

局長（次長兼報道本部長）与那嶺一枝▽次長兼報道本部長（次長兼ＮＩＥ事業推進室長）稲嶺幸弘▽次長兼ＮＩＥ事業推進室長（報道本部社会部部長）與那原良彦▽報道本部社会部部長（同本部学芸部副部長）玉城淳▽同部副部長兼論説委員（同本部社会部副部長待遇兼論説委員）黒島美奈子▽同本部運動部部長（同本部社会部付部長）磯野直▽同本部学芸部副部長待遇（編制本部整理部副部長待遇）内間健▽編制本部長兼整理部部長（報道本部運動部部長）上間雅人▽同部部長代理（編制本部整理部副部長）高橋拓也▽同部副部長待遇（報道本部運動部副部長待遇）儀間多美子

【読者局】

局長（文化事業本部長兼次長兼文化事業部部長）上間正敦▽文化事業本部長兼次長兼文化事業部部長（編集局編制本部整理部部長）船越三樹▽販売本部長兼次長兼企画管理部部長（販売本部販売部部長）下地勝也▽同本部販売部部長（中部支社販売部副部長待遇）譜久原准

【営業局】

次長・兼務を解く（次長兼企画事業部部長）仲宗根理樹▽企画事業部部長・次長待遇（総合メディア企画局経営企画部付部長）友寄東▽営業部副部長兼福岡営業所長（営業部副部長）比屋根真澄▽同部副部長・兼務を解く（同部副部長兼福岡営業所長）知名定宏

【東京支社】

支社長・局長同等兼総務部部長兼関西支社長（北部支社長・局長待遇）中山優

【中部支社】

次長兼販売部部長（読者局販売本部長兼次長兼企画管理部部長）平良英利▽販売部付部長（中部支社販売部部長）長浜直哉

【北部支社】

支社長・局長待遇（役員室長・次長待遇）金城雅貴