第１７回尚巴志ハーフマラソンを開催します。南城市の自然や文化を体感しながら走る九州有数のハーフマラソンコースで、ＮＡＨＡマラソンのプレレースにも位置付けられています。３キロの部も開催します。

▽日時 １１月４日（日）午前９時（雨天決行）

▽メイン会場 シュガーホール特設会場

▽コース ハーフマラソンコース（２１．４４２キロ）、３キロロードレースコース

▽資格 ハーフマラソン＝高校生以上の男女▽３キロ＝小学生以上

▽参加料 大人４千円。高校生以下（１８歳以下）２千円。※大会運営費、Ｔシャツ、ナンバーカード、保険料含む

▽申し込み インターネットおよびファミリーマート（Ｆａｍｉポート）で。所定の用紙（１人１枚）に必要事項を記載、署名・押印し、参加料を添えて大会専用郵便振替でも可

▽申込期間 ６月１１日（月）～８月１０日（金）まで。郵便は７月１３日（金）まで＝当日消印有効（ただし、ハーフと３キロの部の合計で８５００人〈ハーフ・７千人、３キロ・１５００人〉に達し次第締め切る）

▽募集要項配布 沖縄タイムス本社・各支社・支局、県内市町村役所、県内一部のスポーツクラブ施設およびスポーツ店

▽問い合わせ 南城市玉城富里２００ 尚巴志ハーフマラソン大会事務局（南城市体育協会事務所）。電話０９８（９４７）６８６６（土・日・祝日を除く午前１０時～午後５時）、ファクス０９８（９４８）３２３９。ＵＲＬはhttp://www.shouhashi.jp/

主催 尚巴志ハーフマラソン大会実行委員会、南城市、南城市体育協会

共催 沖縄タイムス社、琉球放送

協力 沖縄県ランナーズクラブ連合会

特別協力 ＮＡＨＡマラソン協会