※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼キモノミノ市（イオン北谷店）
▼おきなわみずまつり（午前１０時、石川浄水場）
▼あじさいまつり（よへなあじさい園、～３０日）
■スポーツ
▼ビーチバレー宮古島大会（与那覇前浜ビーチ）
■講演・研修
▼オリジナルのペンダントを作ろう（午前１０時、１ＵＰ★ＯＫＩＮＡＷＡ）
■アート・展覧会
▼風の会水彩画展（那覇市民ギャラリー）
▼紙コップのインスタレーション（南の駅やえせ）
▼稲嶺成祚絵画展（リウボウ美術サロン、～４日）
▼作家大城立裕展（国立劇場おきなわ、～２４日）
▼琉球人のピクニック（首里城公園、～７月３日）
▼考古学から見た那覇（那覇市歴史博物館、～７月２３日）
▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園交流会館、～８月３１日）
■タイムスのイベント
▼第２４回おきでんシュガーホール新人演奏会（午後３時開演、南城市文化センターシュガーホール）入場料＝一般２５００円、高校生以下１５００円（全席自由）
▼第４０回全日本レディースソフトテニス大会（午前９時、県総合運動公園内レクリエーションドーム）
▼２０１８年度沖縄タイムス伝統芸能選考会「三線・優秀賞」（午前１０時、タイムスホール）