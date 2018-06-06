※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■アート・展覧会
▼慰霊の日特別企画展「未来をかんがえる絵本たち」（午前９時半、沖縄こどもの国）
▼写真展「嘉陽校区のアブシバレー」（美ら島自然学校、～１０日）
▼木村容二郎展「いまのくうき」（陶・よかりよ、～１０日）
▼砂川惠光展 沖縄・海よ、空よ、島よ（県立博物館・美術館、～１０日）
▼旅人画家の百物語（那覇市民ギャラリー、～１０日）
▼県立芸大芸術資料館所蔵絵画作品展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～１０日）
▼ガレ・ドーム展（リウボウ美術サロン、～１１日）
▼マブニ・ピースプロジェクト沖縄（県平和祈念資料館、～２３日）
▼大和コレクション８、詩人吉増剛造展、森政三コレクション古写真展、新収蔵品展（県立博物館・美術館、～２４日）
▼沖縄県の戦争遺跡（県立埋蔵文化財センター、～２４日）
▼新収蔵品展（沖縄市立郷土博物館、～７月１日）
▼「家族を守った女性たち」慰霊の日関連企画展（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月１日）
▼王家の秘宝（首里城公園、～７月３日）
■タイムスのイベント
▼第１０４回沖縄写真連盟展（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～１０日）※最終日は午後５時まで