第６２回（２０１８年度）沖縄タイムス賞は、正賞６件（５個人・１企業）に決定しました。贈呈式は７月２日（月）に開きます。（２６日付紙面で受賞者の功績紹介）
沖縄タイムス賞に決まった沖縄コカ・コーラボトリング株式会社。前列中央は城英俊社長＝２０１７年３月の奨学支援事業授与式
東良和氏
島袋光晴氏
喜舎場盛勝氏
東恩納盛男氏
星野人史氏
▽産業部門＝沖縄コカ・コーラボトリング株式会社「沖縄の経済振興、社会貢献活動に尽 くした功績」
▽産業部門＝東良和氏「国際的視点から沖縄観光の充実発展に貢献」
▽文化部門＝島袋光晴氏「沖縄の伝統芸能の振興発展に尽くした功績」
▽文化部門＝喜舎場盛勝氏「沖縄の伝統芸能の振興発展に尽くした功績」
▽体育部門＝東恩納盛男氏「伝統空手の継承と発展に貢献」
▽社会活動部門＝星野人史氏「多様な学びの場を提供、支援した功績」
【贈呈式】
▽日時 ７月２日（月）午後６時半。引き続き合同祝賀会を開きます。
▽会場 ザ・ナハテラス（那覇市おもろまち２の１４の１）、電話０９８（８６４）１１１１
※この社告でご案内に代えます。関係各位ならびに一般のご出席を歓迎します。会費１ 人５千円
▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８