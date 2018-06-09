　知っておきたいＩＴツール導入に関する補助金の説明会や相談会、ＩＴツール導入で成功した企業のここだけの話など、経営力向上、販路拡大、業務効率化、売り上げアップのヒントを紹介します。

▽開催日　７月９日（月）午後１～６時（開場午後０時半）

▽会場　沖縄県市町村自治会館（那覇市旭町１１６の３７）

【内容】

▽ＩＴ導入補助金説明会

　補助事業者と導入支援事業者それぞれに向け、申請のための要件や方法等、ＩＴ補助金について分かりやすく説明します。

▽特別講演

　ＩＴツール導入が中小企業にもたらすメリットなどを、有識者が詳しく解説します。

講師　ＩＴ経営マガジン「ＣＯＭＰＡＳＳ」編集長　石原由美子氏

▽ＩＴツール展示会

▽目的別ＩＴツール紹介

▽業種別ＩＴ導入補助金活用セミナー

▽相談コーナー

　受け付け・特定非営利活動法人ＩＴコーディネーター協会

▽入場料　無料　ホームページから事前申し込みが必要（http://www.plus-it-fair.jp/

▽問い合わせ　プラスＩＴフェア２０１８事務局

電話０３（３４３１）５０８８（平日午前１０時～午後５時）

主催　プラスＩＴフェア２０１８実行委員会（沖縄タイムス社ほか）

特別協力　一般社団法人サービスデザイン推進協議会　