知っておきたいＩＴツール導入に関する補助金の説明会や相談会、ＩＴツール導入で成功した企業のここだけの話など、経営力向上、販路拡大、業務効率化、売り上げアップのヒントを紹介します。
▽開催日 ７月９日（月）午後１～６時（開場午後０時半）
▽会場 沖縄県市町村自治会館（那覇市旭町１１６の３７）
【内容】
▽ＩＴ導入補助金説明会
補助事業者と導入支援事業者それぞれに向け、申請のための要件や方法等、ＩＴ補助金について分かりやすく説明します。
▽特別講演
ＩＴツール導入が中小企業にもたらすメリットなどを、有識者が詳しく解説します。
講師 ＩＴ経営マガジン「ＣＯＭＰＡＳＳ」編集長 石原由美子氏
▽ＩＴツール展示会
▽目的別ＩＴツール紹介
▽業種別ＩＴ導入補助金活用セミナー
▽相談コーナー
受け付け・特定非営利活動法人ＩＴコーディネーター協会
▽入場料 無料 ホームページから事前申し込みが必要（http://www.plus-it-fair.jp/）
▽問い合わせ プラスＩＴフェア２０１８事務局
電話０３（３４３１）５０８８（平日午前１０時～午後５時）
主催 プラスＩＴフェア２０１８実行委員会（沖縄タイムス社ほか）
特別協力 一般社団法人サービスデザイン推進協議会