※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■講演・研修

レインボー交流会（午後７時、なは女性センター）

■アート・展覧会

神谷順子手描染展（青砂工芸館、～１７日）▼フォトサークルてぃんが～ら写真展、はてるまこう写真塾生写真展、太平洋でつながる沖縄とハワイ（いずれも那覇市民ギャラリー、～１７日）▼那覇「原爆と戦争展」（てんぶす那覇ギャラリー、～１７日）▼池原優子絵画展（リウボウ美術サロン、～１８日）▼儀間比呂志遺作展（ギャラリー・プルミエ、～１８日）▼マブニ・ピースプロジェクト沖縄（県平和祈念資料館、～２３日）▼懐かさん戦前の首里城、新収蔵品展（いずれも県立博物館・美術館、～２４日）▼ふくら舎ガラス展（桜坂劇場、～２４日）▼流水文様の紅型衣裳／王家の刀剣・特別展（那覇市歴史博物館、～２７日）▼新収蔵品展（沖縄市立郷土博物館、～７月１日）▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～７月１日）▼家族を守った女性たち（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月１日）▼王家の秘宝（首里城公園、～７月３日）▼考古学から見た那覇（那覇市歴史博物館、～７月２３日）▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園、～８月３１日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）▼企画展「沖縄県の戦争遺跡」（浦添グスク・ようどれ館、浦添大公園、～９月２日）▼涯テノ詩聲詩人吉増剛造展（県立博物館・美術館、～２４日）