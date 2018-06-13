※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■アート・展覧会
▼神谷順子手描染展（青砂工芸館、～１７日）
▼フォトサークルてぃんが～ら写真展、はてるまこう写真塾生写真展、南の島へのいざない（いずれも那覇市民ギャラリー、～１７日）
▼那覇「原爆と戦争展」（てんぶす那覇ギャラリー、～１７日）
▼池原優子絵画展（リウボウ美術サロン、～１８日）
▼儀間比呂志遺作展（ギャラリー・プルミエ、～１８日）
▼マブニ・ピースプロジェクト（県平和祈念資料館、～２３日）
▼大和コレクション８、詩人吉増剛造展、懐かさん戦前の首里城、新収蔵品展（いずれも県立博物館・美術館、～２４日）
▼ふくら舎ガラス展（桜坂劇場、～２４日）
▼企画展「沖縄県の戦争遺跡」（県立埋蔵文化財センター、～２４日）
▼新収蔵品展（沖縄市立郷土博物館、～７月１日）
▼母と子が見た沖縄戦（県平和祈念資料館、～７月１日）
▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～７月１日）
▼家族を守った女性たち（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月１日）
▼王家の秘宝（首里城公園、～７月３日）
▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園、～８月３１日）
▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）