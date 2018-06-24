2018年(平成30年) 6月24日

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2018久米島マラソンは10月28日号砲！　6月25日から参加募集

2018年6月24日 09:11
久米島マラソン イベント 陸上競技・マラソン 社告
過去の大会から

　ＦＵＮ　ＲＵＮ（楽しく走ろう）をキャッチフレーズに「２０１８久米島マラソン“３０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ”」を開催します。２５日（月）から募集開始いたします。

▽日時　１０月２８日（日）午前７時２０分（雨天決行）

▽主会場　久米島町営仲里野球場スタート・ゴール

▽種目　（１）フルマラソン４２・１９５キロ（日本陸連公認）（２）ハーフマラソン２１・０９７５キロ（３）１０キロ（４）５キロ

▽参加資格　１６歳以上に限る（１８歳以下は保護者の同意が必要）

▽参加料　（１）（２）は一般４千円、高校生２千円、（３）（４）は一般３５００円、高校生２千円

▽申し込み　郵便振替＝申込用紙に署名・押印し参加料を添えて郵便振り込みで。インターネット＝大会ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｕｍｅｊｉｍａ‐ｍａｒａｔｈｏｎ．ｃｏｍ／）から。ファミリーマート＝Ｆａｍｉポートから

▽締め切り　インターネット・Ｆａｍｉポート＝９月７日（金）、郵便振替＝９月１４日（金）当日消印有効

▽問い合わせ　久米島町仲泊９６６の３３　久米島町商工観光課内大会事務局（月～金曜、午前９時～午後５時）。電話０９８（９８５）７１０６、ファクス０９８（８５１）９２３８

主催　久米島町、沖縄マスターズ陸上競技連盟

共催　沖縄タイムス社、久米島町体育協会、久米島町観光協会、久米島商工会

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