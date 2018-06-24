2018久米島マラソンは10月28日号砲！　6月25日から参加募集

ＦＵＮ ＲＵＮ（楽しく走ろう）をキャッチフレーズに「２０１８久米島マラソン“３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ”」を開催します。２５日（月）から募集開始いたします。
▽日時 １０月２８日（日）午前７時２０分（雨天決行）
▽主会場 久米島町営仲里野球場スタート・ゴール
▽種目 （１）フルマラソン４２・１９５キロ（日本陸連公認）（２）ハーフマラソン２１・０９７５キロ（３）１０キロ（４）５キロ
▽参加資格 １６歳以上に限る（１８歳以下は保護者の同意が必要）
▽参加料 （１）（２）は一般４千円、高校生２千円、（３）（４）は一般３５００円、高校生２千円
▽申し込み 郵便振替＝申込用紙に署名・押印し参加料を添えて郵便振り込みで。インターネット＝大会ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｕｍｅｊｉｍａ‐ｍａｒａｔｈｏｎ．ｃｏｍ／）から。ファミリーマート＝Ｆａｍｉポートから
▽締め切り インターネット・Ｆａｍｉポート＝９月７日（金）、郵便振替＝９月１４日（金）当日消印有効
▽問い合わせ 久米島町仲泊９６６の３３ 久米島町商工観光課内大会事務局（月～金曜、午前９時～午後５時）。電話０９８（９８５）７１０６、ファクス０９８（８５１）９２３８
主催 久米島町、沖縄マスターズ陸上競技連盟
共催 沖縄タイムス社、久米島町体育協会、久米島町観光協会、久米島商工会