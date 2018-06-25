　沖縄が誇る歌姫、安室奈美恵さん（４０）のファイナルを飾る展示会が故郷で開かれます。トップアーティストとして輝き続けた安室さんは、多くの県民を勇気づけてきました。安室さんが歩んだ軌跡を体感してください。

安室奈美恵展
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安室奈美恵展

会期　８月２日（木）～９月１６日（日）

開館時間　午前１１時～午後７時（最終入場は午後６時）

会場　プラザハウスショッピングセンター３階（沖縄市）

《チケット販売》

〈日時指定優先入場券〉１３００円（税込み）　※別途システム利用料がかかります。

▽チケット発売日＝６月２６日（火）午前１０時～　※同入場券はインターネットのみでの販売です。

▽プレイガイド

ｔｉｃｋｅｔ　ｂｏａｒｄ▽受け付け方法＝先着順（入場区分①午前１１時～午後１時②午後１時～３時③午後３時～５時④午後５時～７時）

▽支払い方法＝クレジットカード限定

▽購入期限＝入場日の前日午後１１時５９分まで　※指定された日時以外の入場はできません。

▽購入の問い合わせ　チケットボードインフォメーションセンター、電話０５７０（２００）６１０

〈当日券〉１５００円（税込み）

混雑時は入場制限がかかり、入場待機列にお待ちいただく場合や、チケット販売を終了することがあります。

公式サイト   http://namieamurofinalspace.com

展示会の問い合わせ　沖縄タイムス社営業局企画事業部、電話０９８（８６０）３５７３（平日午前１０時～午後５時）