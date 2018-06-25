沖縄が誇る歌姫、安室奈美恵さん（４０）のファイナルを飾る展示会が故郷で開かれます。トップアーティストとして輝き続けた安室さんは、多くの県民を勇気づけてきました。安室さんが歩んだ軌跡を体感してください。
■会期 ８月２日（木）～９月１６日（日）
■開館時間 午前１１時～午後７時（最終入場は午後６時）
■会場 プラザハウスショッピングセンター３階（沖縄市）
《チケット販売》
■〈日時指定優先入場券〉１３００円（税込み） ※別途システム利用料がかかります。
▽チケット発売日＝６月２６日（火）午前１０時～ ※同入場券はインターネットのみでの販売です。
▽プレイガイド
ｔｉｃｋｅｔ ｂｏａｒｄ▽受け付け方法＝先着順（入場区分①午前１１時～午後１時②午後１時～３時③午後３時～５時④午後５時～７時）
▽支払い方法＝クレジットカード限定
▽購入期限＝入場日の前日午後１１時５９分まで ※指定された日時以外の入場はできません。
▽購入の問い合わせ チケットボードインフォメーションセンター、電話０５７０（２００）６１０
■〈当日券〉１５００円（税込み）
混雑時は入場制限がかかり、入場待機列にお待ちいただく場合や、チケット販売を終了することがあります。
■公式サイト http://namieamurofinalspace.com
■展示会の問い合わせ 沖縄タイムス社営業局企画事業部、電話０９８（８６０）３５７３（平日午前１０時～午後５時）