※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

あじさいまつり（よへなあじさい園、～３０日）▼東北物産展（リウボウ、～７月２日）▼県産本フェア（リウボウ・リブロ、～７月４日）▼蓮・睡蓮まつり（東南植物楽園、～８月２６日）

■スポーツ

北海道日本ハムファイターズｖｓ福岡ソフトバンクホークス（午後６時半、沖縄セルラースタジアム那覇）

■講演・研修

沖縄サングリア作りと与那国の歌とお話（午前１０時、ゆいまーる沖縄本店）▼奄美・やんばる・西表の貴重な植物展（熱帯ドリームセンター）

■アート・展覧会

人間国宝金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館）▼雨音と三線展（トラベルマートきたポ、～３０日）▼藤本遥可個展（パレットくもじ９階・毬、～３０日）▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～７月１日）▼ズームてだこ写真展、写真クラブ真の会写真展、テイクＰの会・クラシックカメラの会合同写真展（いずれも那覇市民ギャラリー、～７月１日）▼金城宏次紅型展（リウボウ美術サロン、～７月２日）▼名護・やんばるの戦争展（名護博物館ギャラリー、～７月１５日）▼沖縄の傷痕展（愛楽園、～８月３１日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）▼沖縄県の戦争遺跡～前田高地から首里まで（浦添グスク・ようどれ館、～９月２日）