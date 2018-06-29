メニュー
検索
facebook
twitter
会員登録
ログイン
メニュー
検索
We ♡ Namie
基地問題
ニュース
沖縄情報
社説・コラム
電子新聞
スポーツ
ショップ
facebook
twitter
会員登録
ログイン
トップページ
We ♡ Namie
記事一覧
展示会「namie amuro Final Space」8/2～
沖縄から届け ありがとうプロジェクト（クラウドファンディング Link-U）
基地問題
米軍
普天間・辺野古
地位協定
尖閣
東アジア情勢
ニュース
今日のニュース
今日の紙面掲載記事
サクッと
政治
経済
社会
スポーツ
国際
文化・芸能
エンタメ
プレスリリース
深掘り
Q&A
English
沖縄情報
観光
交通
グルメ
W
台風
気象
動物
イベント
新スポット
新商品
釣り
高校野球
人事検索
社説・コラム
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
木村草太憲法の新手
樋口耕太郎のオキナワ・ニューメディア
電子新聞
紙面一覧
お申し込み
お問い合わせ
電子新聞とは
SNS
twitter
辺野古・高江twitter
高校野球twitter
facebook
YouTube
google+
ライブカメラ
沖縄タイムスから
ワラビーブログ
運転手メシ
スポーツ
高校野球
琉球ゴールデンキングス
FC琉球
琉球コラソン
琉球アスティーダ
ショップ
ギャラリーショップ
フォトギャラリーDL
連載・コラム
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
運転手メシ
しまパス会員
管理画面
会員登録
タイムス＋プラスとは
ログイン
2018年(平成30年) 6月29日
We ♡ Namie
基地問題
ニュース
沖縄情報
社説・コラム
電子新聞
SNS
スポーツ
ショップ
記事一覧
展示会「namie amuro Final Space」8/2～
沖縄から届け ありがとうプロジェクト（クラウドファンディング Link-U）
米軍
普天間・辺野古
地位協定
尖閣
東アジア情勢
今日のニュース
今日の紙面掲載記事
サクッと
政治
経済
社会
スポーツ
国際
文化・芸能
エンタメ
プレスリリース
深掘り
Q&A
English
観光
交通
グルメ
W
台風
気象
動物
イベント
新スポット
新商品
釣り
高校野球
人事検索
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
木村草太憲法の新手
樋口耕太郎のオキナワ・ニューメディア
紙面一覧
お申し込み
お問い合わせ
電子新聞とは
twitter
辺野古・高江twitter
高校野球twitter
facebook
YouTube
google+
ライブカメラ
沖縄タイムスから
ワラビーブログ
運転手メシ
高校野球
琉球ゴールデンキングス
FC琉球
琉球コラソン
琉球アスティーダ
ギャラリーショップ
フォトギャラリーDL
トピックス＆まとめ
高校野球速報
CIA「沖縄における基地と政治」全文PDF
はしか
社告
1935年の沖縄
沖縄空手
情報お寄せください
沖縄タイムス＋プラス プレミアム
おばぁタイムス（2018年6月29日）
2018年6月29日 08:30
おばぁタイムス
ロシアＷ杯
Tweet
シェア
この記事は有料会員（ニュースサイトプラン）限定です。
有料プランに登録すると、続きをお読み頂けます。
会員に登録して有料プランを選択する
沖縄タイムス＋プラスでは、会員プランに応じて読める記事の範囲が異なります。最大２ヶ月の無料お試し期間があります。詳しくはこちらからどうぞ。
会員の方はログイン
おばぁタイムス４
posted with
amazlet
at 17.10.27
大城さとし
沖縄タイムス社
売り上げランキング: 168,389
Amazon.co.jpで詳細を見る
あわせて読みたい
関連リンク
予選リーグ突破、沖縄のファンも安堵 サッカーW杯・ポーランド戦
おばぁタイムス（2018年6月28日）
おばぁタイムス（2018年6月27日）
おばぁタイムス（2018年6月26日）
日本代表半端ないって 沖縄でもＷ杯フィーバー グッズ人気、飲食店盛況
おばぁタイムス（2018年6月25日）
大好きな日本と母国どちらを応援？ 深夜の熱戦、沖縄在住セネガル人も歓声
沖縄タイムス＋プラス プレミアムのバックナンバー
はしか流行の影響も、「拡大」判断維持 5月の沖縄県内景気
2018年6月29日 08:55
辺野古埋め立ての承認撤回、知事公室長「土砂投入で判断できず」 沖縄県議会
2018年6月29日 08:44
辺野古新基地：賛否問う県民投票 28日までの署名、必要数の3割
2018年6月29日 07:53
「平和とは家族」自分なりにつかんだ答え 祖父の歩み、父の言葉に思い重ね…
2018年6月29日 07:09
おばぁタイムス（2018年6月28日）
2018年6月28日 07:25
戦後しばらく毎日のように母が夢に 「私は笑わない、しゃべらない子になっていた」
2018年6月28日 07:06
県連幹部や仲井真前知事ら“前のめり” 佐喜真氏への「期待を反映」自民関係者
2018年6月27日 14:27
前の記事へ
次の記事へ
連載
沖縄関連、今話題です（外部サイト）
JavaScriptをOnにしてください
Top News
予選リーグ突破、沖縄のファンも安堵 サッカーW杯・ポーランド戦
2018年6月29日 08:00
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会の１次リーグ突破を懸けた２８日のポーランド戦。那覇市松尾の「Ｄｉｎｉｎｇ Ｂａｒ Ｌｉｎｅ」には、日本代表…
ニュース一覧
Feature
沖縄の観光「質重視に転換を」 日本経済、牽引の可能性 平和・経済講座シンポジウム
2018年6月29日 07:42
NAHAマラソン インターネットでの出場受け付け、29日締め切り
2018年6月29日 05:05
安室奈美恵さん、25年軌跡たどる展示会 8月2日～沖縄市で
2018年6月25日 04:00
嘉手納基地前、道の駅に集まる中国人観光客 「尖閣問題で衝突、あり得ない」「中国も米国と戦うことはない」【深掘り】
2018年6月28日 14:00
混雑の解消なるか 那覇空港に8階建て駐車場 新設計画
2018年6月28日 07:46
【PR】沖縄を代表する金属リサイクルの老舗「三和金属」 缶も積もれば宝の山だよ！護得久も実践、リサイクル習慣
2018年5月25日 18:00
コラム
タイムス×クロス
｜
ウェブマガジンW
毎日頑張っているからこそ「ま、いっか」 気持ちを軽く、前向きに
吉戸 三貴
2018年6月27日 16:45
私らしく、はたらく
FB投稿削除を読み解く 遠藤聡志氏（琉球大学工学部教授）
遠藤 聡志
2018年6月27日 14:27
タイムス×クロス ニュースナビ＋プラス
2018夏・沖縄 シード校の挑戦（下）県外校相手に手応え得たコザ／沖尚が意識した「1球の重み」
2018年6月22日 18:00
球児たちの１世紀 夏の甲子園100回
2018夏・沖縄 シード校の挑戦（上）打線磨くKBC未来沖縄／興南自慢の投手陣
2018年6月22日 12:45
球児たちの１世紀 夏の甲子園100回
マーケティング部門の責任者に聞く マックのチキンナゲット、35年目にして新商品が出た理由
2018年6月21日 17:00
タイムス×クロス ITmedia ビジネスオンライン
節目の夏に初参戦 創部1年目の日本ウェルネス、歴史を刻む
2018年6月21日 15:30
球児たちの１世紀 夏の甲子園100回
クロスをもっと見る
｜
Wをもっと見る
9秒でわかる！サクッとニュース
「青の洞窟」超えた 中国人観光客に大人気の道の駅 目当ては嘉手納基地
2018年6月28日 07:20
なぜ同日選じゃないの？ 那覇市長選は10月21日、沖縄知事選の1カ月前
2018年6月26日 07:49
左折車線、実は直進可能でした 誤って40件摘発 那覇・真地交差点
2018年6月21日 08:02
ノーマークだったブロック塀、沖縄は特に… 大阪北部地震受け那覇市が各校点検
2018年6月20日 10:13
面会拒否する「良き隣人」 米軍基地が82％を占める町、沖縄・嘉手納で起きていること
2018年6月20日 07:15
「民泊させたくないとしか…」 新法スタート、沖縄3千軒の大半が姿消す
2018年6月15日 10:54
もっと見る
6月29日(金) 紙面
ご購読の
お申込み
最大2ケ月無料でお試し
電子新聞のお申込み
アクセスランキング
ニュース
解説・コラム
24時間
1週間
沖縄データセンター、民事再生法適用 負債10億2400万円
2018年6月28日 08:00
安室奈美恵さん描いた「アムロジェット」 グッズ7月発売
2018年6月28日 08:01
米軍F15、飛行の中止は求めず 首相答弁で小野寺防衛相が認識
2018年6月26日 11:15
極刑を望む遺族、泣き崩れる 被告は頬づえ 裁判長「軽い刑を科す理由ない」
2017年12月2日 05:31
「帰れ」｢政治利用するな｣ 沖縄追悼式で首相と知事にやじ
2016年6月23日 12:46
混雑の解消なるか 那覇空港に8階建て駐車場 新設計画
2018年6月28日 07:46
「なぜ米軍は急に抗議を受けなくなったのか」 沖縄F15墜落 北谷町議会も面会拒まれる
2018年6月27日 06:26
F15墜落事故、対応で食い違い 安倍首相は「飛行停止求めた」 防衛省は要求せず
2018年6月26日 05:00
安倍首相、誤った国会答弁を釈明 F15墜落事故で｢飛行停止求めた」 実際は求めず
2018年6月28日 08:02
1等5億円当たった！ ロト7、沖縄・宜野湾のファミマで購入
2018年6月22日 11:11
ランキングをもっと見る
1等5億円当たった！ ロト7、沖縄・宜野湾のファミマで購入
2018年6月22日 11:11
「帰れ」｢政治利用するな｣ 沖縄追悼式で首相と知事にやじ
2016年6月23日 12:46
安室奈美恵展：日程、チケットなど詳細
2018年6月25日 04:01
安室奈美恵さん、25年軌跡たどる展示会 8月2日～沖縄市で
2018年6月25日 04:00
ついに沖縄進出 ラーメン「一蘭」秋オープン
2018年6月26日 05:00
「痛い痛い」暗闇に響く声、毒の注射器に行列… 8歳の少女が目撃したチビチリガマの「集団自決」
2017年4月2日 21:00
安室奈美恵さんに沖縄県民栄誉賞 県庁で表彰、涙を拭う場面も
2018年5月23日 18:00
恒久平和誓う慰霊の日 沖縄全戦没者追悼式 翁長知事、辺野古新基地見直し求める
2018年6月23日 12:50
がん治療の翁長知事、沖縄県議会を欠席 「事前説明なかった」と自民反発
2018年6月25日 10:58
沖縄データセンター、民事再生法適用 負債10億2400万円
2018年6月28日 08:00
ランキングをもっと見る
24時間
1週間
社説［参院選挙制度改革］自民案は評価できない
2018年6月26日 07:31
社説［辺野古 民家も制限超え］新基地の欠陥ここにも
2018年6月28日 07:40
「暴走の神」と呼ばれ快感に 警察を挑発し国道逆走 寂しさ紛らわす危険行為
2018年1月22日 05:32
［大弦小弦］野球で一塁手の後ろのベースカバーに…
2018年6月28日 07:20
予想通り少年院へ ｢守れずごめんね｣泣き崩れる母 迷惑かけたのは俺なのに…
2018年1月20日 05:34
社説［全戦没者追悼式］この訴え 届け全国に
2018年6月24日 08:00
FB投稿削除を読み解く 遠藤聡志氏（琉球大学工学部教授）
2018年6月27日 14:27
激熱 沖縄ラーメン 厳選15店舗を一挙公開
2017年3月27日 11:27
［大弦小弦］２人の政治家の対照的な振る舞いが忘れられない･･･
2017年10月3日 07:20
那覇市の沖新水産で海鮮丼と煮付けを食べたの巻 運転手メシ（279）
2018年5月29日 10:32
ランキングをもっと見る
予想通り少年院へ ｢守れずごめんね｣泣き崩れる母 迷惑かけたのは俺なのに…
2018年1月20日 05:34
「暴走の神」と呼ばれ快感に 警察を挑発し国道逆走 寂しさ紛らわす危険行為
2018年1月22日 05:32
社説［全戦没者追悼式］この訴え 届け全国に
2018年6月24日 08:00
［大弦小弦］歌手さだまさしさんの「関白宣言」がヒットしたのは…
2018年6月22日 07:22
［大弦小弦］母方の祖父は沖縄戦で亡くなった。1945年に…
2018年6月23日 09:14
激熱 沖縄ラーメン 厳選15店舗を一挙公開
2017年3月27日 11:27
沖縄そばを猛追するラーメン界 5年で183店舗オープン 人気店主たちに事情を聞いた
2016年11月26日 16:25
2018夏・沖縄 シード校の挑戦（上）打線磨くKBC未来沖縄／興南自慢の投手陣
2018年6月22日 12:45
沖縄から貧困がなくならない本当の理由（３）低所得の構造
2016年7月5日 05:37
2018夏・沖縄 シード校の挑戦（下）県外校相手に手応え得たコザ／沖尚が意識した「1球の重み」
2018年6月22日 18:00
ランキングをもっと見る
注目トピックス
高校野球
第100回全国高校野球選手権記念沖縄大会（6月23日～）の全試合をイニング速報します。
神奈川新聞購読者向けプラン
沖縄タイムス＋プラス「神奈川新聞購読者向けプラン」を開始しました。
お祝い金がもらえる求人情報サイト「ジョブカロリ」
「ジョブカロリ」は、成果報酬型人財マッチングサービスです。
マンガ家大城さとしが行く！沖縄のじょ～と～企業探訪
おばあタイムスでおなじみのマンガ家・大城さとしさんが長編マンガで沖縄の企業を紹介するシリーズ企画です。
クラウドファンディング「Link-U」
あなたの夢や想いを実現するために、あなたと一緒に挑戦します。
サクサク！電子版がアプリに！
沖縄の新聞社で初の「電子新聞アプリ」をリリースしました。
今日もがっつり！運転手メシ
沖縄タイムスの運転手がつづるグルメブログ。「安い」「おいしい」「腹いっぱい」の食堂や総菜屋さんを紹介します。
しまくとぅば新聞ポッドキャスト
毎日曜に掲載の「うちなぁタイムス」で取り上げたしまくとぅばの音声データを紹介
注目のまとめ＆トピックス
人気記事
高校野球
ワールド通信員ネット
子どもの貧困
連載・誤解だらけの沖縄基地
「こども未来プロジェクト」支援先募集
読書
沖縄こども環境調査隊
タイムス女性倶楽部
人と経営みらい塾
連載「働く」を考える
連載「銀髪」の時代
動物
映画コレ見た？
歴代十大ニュース
発言
デマ・ヘイト
医師コラム「命ぐすい耳ぐすい」
注目記事
アクロス沖縄
街の話題
ほっこりする話
琉球の酒と食を愛でる
Tweets by times_henoko
Tweets by theokinawatimes
Tweets by okinawa_kouya
沖縄タイムス
PR
二重切開
オリジナルTシャツ
トイレリフォームは生活堂へ