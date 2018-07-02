沖縄国税事務所は２日、相続税などの算定基準となる県内路線価の２０１８年分を公表した。調査した３１５８地点の標準宅地の対前年変動率の平均は５・０％で初めて全国１位となった。人口と観光客の増加を背景にした経済拡大が続き、不動産需要も向上。日銀の金融緩和策も追い風に４年連続で上昇し、上昇幅も拡大した。

県内の最高路線価は「那覇市久茂地３丁目国際通り（みずほ銀行那覇支店前）」の１平方メートル当たり７４万円で前年から１０・４％増えた。６年連続の上昇で、全国で１８番目に高かった。上昇幅は１０番目に大きかった。

県内６税務署の最高路線価は全てで上昇。「那覇市おもろまち４丁目那覇中環状線」は４６万円で１５・０％増と上昇幅が最も大きかった。

「北谷町字美浜町道美浜１号線」は１１・５％増の１４万５千円、「石垣市字大川市役所通り」は１３・６％増の１２万５千円。４地点で２桁の上昇幅だった。

「宮古島市平良字西里西里大通り」は３・０％増の６万９千円、「名護市字為又名護バイパス」は４・８％増の６万６千円だった。

沖縄都市モノレール路線価の全１５駅の対前年変動率の平均は１１・２％と６年連続で上昇。調査を始めた０４年以降初めて全駅で上昇した。最高路線価は県庁前駅の５７万円で９・６％上昇した。変動率が最も高かったのは牧志駅の２１・２％で４０万円だった。

路線価は国税庁のホームページなどで閲覧できる。