※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

沖縄県立博物館・美術館
拡大する

沖縄県立博物館・美術館

■伝統芸能

　▼島袋流千尋会・千織会琉舞練場琉球舞踊公演（午後７時、国立劇場おきなわ）

■アート・展覧会

　▼名護・やんばるの戦争展（名護博物館ギャラリー、～１５日）

　▼虹雲・根っこの会水彩画展、ニライ写真教室写真展、デジカメｄｅ写そう！写真教室写真展（いずれも那覇市民ギャラリー、～１５日）

　▼ピースフルラブ・ロックフェスティバル展（正午、おんがく村、～１６日）

　▼藤田嗣治版画展（リウボウ美術サロン、～１６日）

　▼伊達政仁陶芸展（青砂工芸館、～２２日）

　▼考古学から見た那覇（那覇市歴史博物館、～２３日）

　▼「熱闘　高校野球　本気の夏　１００回目」（県立博物館・美術館、～２９日）

　▼知花幸修　紅型と型染展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３１日）

　▼沖縄の傷痕展（愛楽園、～８月３１日）

　▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）

　▼琉球　美の動物園（首里城公園、～１０月４日）

　▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）