※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■伝統芸能
▼島袋流千尋会・千織会琉舞練場琉球舞踊公演（午後７時、国立劇場おきなわ）
■アート・展覧会
▼名護・やんばるの戦争展（名護博物館ギャラリー、～１５日）
▼虹雲・根っこの会水彩画展、ニライ写真教室写真展、デジカメｄｅ写そう！写真教室写真展（いずれも那覇市民ギャラリー、～１５日）
▼ピースフルラブ・ロックフェスティバル展（正午、おんがく村、～１６日）
▼藤田嗣治版画展（リウボウ美術サロン、～１６日）
▼伊達政仁陶芸展（青砂工芸館、～２２日）
▼考古学から見た那覇（那覇市歴史博物館、～２３日）
▼「熱闘 高校野球 本気の夏 １００回目」（県立博物館・美術館、～２９日）
▼知花幸修 紅型と型染展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３１日）
▼沖縄の傷痕展（愛楽園、～８月３１日）
▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）
▼琉球 美の動物園（首里城公園、～１０月４日）
▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）