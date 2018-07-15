※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
アイスまつり（沖縄こどもの国）▼ＩｓｌａｎｄＳｔｙｌｅ（午後５時、離島マルシェ）▼みなとまつり（石垣港離島ターミナル）▼海の日ハーリー（午前８時半、前泊港）▼夏まつりキッズパーク（午前１０時、南風原町立中央公民館）▼蓮・睡蓮まつり（東南植物楽園、～８月２６日）▼お化け屋敷「のっぺらぼう」（正午、ガーブ川水上店舗２階、～９月３０日）
■伝統芸能
玉城侑香李独演会（午後２時、国立劇場おきなわ）▼５８組踊（午後２時、沖縄ダイアログ）▼琉球古典芸能～えん（午後２時、プラザハウス）
■演劇・舞台
よしもと怪談（午後１時、イオンモール沖縄ライカム）
■スポーツ
ウォーターバルーンバトル（午前１０時、県総合運動公園）▼琉球ドラゴンプロレス（午後２時、ネーブルカデナ）
■アート・展覧会
藤田嗣治版画展（リウボウ美術サロン）▼カレン・ホイプティング来日展（デパートリウボウ、～１７日）▼長濱良起「北朝鮮確認写真展」（おきなわばんざい、～２２日）▼琉米文化写真展（ライカムアンソロポロジー、～２２日）▼水色地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～３０日）▼知花幸修紅型と型染展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３１日）▼沖縄戦～平和ってなんだろう展（座喜味城跡ユンタンザミュージアム、～３１日）▼石川聖子曼荼羅原画展（パレットくもじ９階・毬、～８月４日）▼ハイサイ壺屋焼（壺屋焼物博物館、～８月２６日）▼津堅島－語り継ぐうるま市の沖縄戦（石川歴史民俗資料館、～８月３１日）▼沖縄県の戦争遺跡～前田高地から首里まで（浦添グスク・ようどれ館、～９月２日）▼追悼水木しげるゲゲゲの人生展（県立博物館・美術館、～９月２日）▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）