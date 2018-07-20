台風10号：沖縄で76人が避難 27市町村45カ所に避難所

沖縄県内では那覇市や伊是名村など２７市町村４５カ所で避難所が設置され、２０日午後９時半現在、６９世帯７６人が避難している。

台風１０号接近に伴い、各市町村が開設した避難所は次の通り。（市町村が発表した情報を掲載しています）

【那覇市】

那覇市役所本庁舎

若狭公民館

小禄南公民館

石嶺公民館

首里公民館

那覇市保健所

那覇市津波避難ビル

【沖縄市】

沖縄市役所

【うるま市】

うるま市役所本庁舎

石川消防署

勝連地区公民館

【宜野湾市】

赤道老人福祉センター

【浦添市】

浦添市役所

【豊見城市】

豊見城市役所

【糸満市】

糸満市役所

【南城市】

南城市役所（新庁舎）

【本部町】

本部町役場

【金武町】

金武町総合保健福祉センター

伊芸地区公民館

屋嘉地区公民館

【嘉手納町】

嘉手納町役場

【北谷町】

ちゃたんニライセンター

北谷町保健相談センター

【南風原町】

南風原町役場

【西原町】

西原町役場

【与那原町】

与那原町社会福祉センター

【久米島町】

具志川農村環境改善センター

久米島町役場仲里庁舎

【読谷村】

読谷村役場

【今帰仁村】

今帰仁村コミュニティセンター

【恩納村】

恩納村役場

名嘉真公民館

冨着公民館

【伊江村】

伊江村役場

【中城村】

吉の浦会館

【北中城村】

北中城村立中央公民館

【座間味村】

座間味村役場

座間味村保健センター（阿嘉島）

【渡嘉敷村】

渡嘉敷村役場

【渡名喜村】

渡名喜村多目的活動施設

【国頭村】

国頭村役場

【伊平屋村】

田名公民館

前泊公民館

我喜屋公民館

島尻公民館

野甫公民館

【伊是名村】

伊是名村産業支援センター