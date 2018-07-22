沖縄タイムス社は創刊７０年とタイムスホール開館５周年記念「響演ＫＹＯＥＮ」の一環で「新作組踊『越来真鶴姫（ごえくまづるひめ）』」を開催します。県立芸術大学琉球芸能専攻ＯＢ会との共催です。若手実演家の舞台をご堪能ください。（２８面に関連）
▽日時 ２０１８年９月９日（日）午後２時開演（午後１時開場）
▽会場 タイムスホール
▽入場料 前売３千円（当日３５００円）、学生（大学生以下）２千円。未就学児入場不可。全席自由。
▽プレイガイド 沖縄タイムス本社、イープラス、ローソンチケットほか
▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８（平日午前１０時～午後６時）
▽主催 沖縄タイムス社
◆◆◆新作組踊「越来真鶴姫」（作・喜屋武愛香、演出・金城裕幸）の出演者は次の通り。（敬称略）
越来按司（尚泰久王）＝嘉数道彦
乙樽（王妃）＝石川詩子
護佐丸＝当銘由亮
阿麻和利＝東江裕吉
真鶴姫＝喜屋武愛香
白鳥＝伊志嶺忍
虎松＝金城真次
鬼大城＝玉城匠
門番＝高宮城実人
魚売やー＝玉城侑香李
マース売やー＝吉田真和
金細工（阿麻和利供）＝上原崇弘
阿麻和利の供＝比嘉大志
後見＝廣山えりか、嘉数愛美
【地謡】歌三線＝新垣俊道、仲村逸夫、和田信一
箏＝大城礼乃
笛＝座間味大斗
胡弓＝前田博美
太鼓＝金城安惠
【舞踊】「松竹梅鶴亀」出演者＝奥原めぐみ、瀬名波牧、饒波園代、横目ちはる、嘉数愛美