※イベントは主催者の都合や台風の影響で内容、日時が変更になったり、中止になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビル催し
【２階ギャラリー】「第１４回ＮＯＲＩ絵画１２人展」 午前１０時～午後７時 入場無料（～２９日 ※最終日は午後５時まで）
■催し物
親子ふれあい手づくり広場（午前１０時、メイクマン具志川店）▼オバケ屋敷巨大迷路（午前１０時半、若狭児童館、～２７日）▼蓮・睡蓮まつり（東南植物楽園、～８月２６日）▼ワンダーミュージアム（こどもの国、～９月２日）▼昆虫アドベンチャー（イオンモールライカム、～９月２日）▼お化け屋敷のっぺらぼう（午後１時、ガーブ川水上店舗２階、～９月３０日）▼海洋博公園アドベンチャー（～１０月２８日）
■伝統芸能
三板講習会（午後８時、キャンパスレコード）
■演劇・舞台
浦添市老人クラブ連合会舞台発表会（午後１時、てだこホール）
■講演・研修
英語発表会（午後１時、パレット市民劇場）▼組踊のいま・むかし・これから（午後２時、国立劇場おきなわ）▼米軍機事故への危機管理対応に関する３都県比較研究（午後３時、沖国大）
■アート・展覧会
白保竿根田原洞穴遺跡（八重山博物館、～２９日）▼平川恒太展（ＡＴＯＳ、～２９日）▼水彩画フェリス展、葉月会展、沖縄旺玄会小品展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２９日）▼美術の先生が作った作品展（県立博物館・美術館、～２９日）▼作陶３５周年・十四代中里太郎右衛門展（リウボウ美術サロン、～３０日）▼海と魚とそれから私（キュリオシティーズ、～３０日）▼鳥形装飾（県立埋蔵文化財センター、～３１日）▼知花幸修・紅型と型染（Ｐｒｏｏｔｓ、～３１日）▼ハイサイ壺屋焼（壺屋焼物博物館、～８月２６日）▼戦世の”記憶”と”記録”（県平和祈念資料館、～８月２８日）▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園、～８月３１日）▼津堅島－語り継ぐうるま市の沖縄戦（石川歴史民俗資料館、～８月３１日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）▼うるま市と塩展（海の文化資料館、～９月２日）▼手作り生き物・古波蔵政春作品展（沖縄市立郷土博物館、～９月２日）▼旅するガラス展（ホテルムーンビーチ、～９月３０日）▼琉球 美の動物園～琉球人が描いた生き物たち（首里城公園、～１０月４日）