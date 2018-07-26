※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し
【２階ギャラリー】「第１４回ＮＯＲＩ絵画１２人展」 午前１０時～午後７時 入場無料（～２９日 ※最終日は午後５時まで）
【１階エントランス】ビアフェス沖縄２０１８（～２９日）午後６～９時（ラストオーダー８時４５分）入場券３千円（ビールチケット１０枚・アロマグラス１個付き）
■催し物
オバケ屋敷巨大迷路「ゴーストだらけのお城」（午前１０時半、若狭児童館）▼親子ふれあい手づくり広場（午前１０時、メイクマン豊見城店）▼かでな社交業ビアフェスタ（午後５時、嘉手納ロータリー広場）▼鯨海峡とかしきまつり（午後６時半、渡嘉敷小中学校、～２８日）▼昆虫フェスティバル～世界のクワガタ・カブトムシ（午前９時、ネオパークオキナワ、～８月３１日）▼ザ・きもだめし心霊スポット～竹林の墓場編（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム、～９月２日）▼お化け屋敷のっぺらぼう（午後１時、ガーブ川中央商店街水上店舗２Ｆ、～９月３０日）
■講演・研修
障がい者虐待防止講演会（午後６時半、うるま市健康福祉センターうるみん）▼おかねの自由研究（午前９時、日本銀行那覇支店）
■アート・展覧会
熱闘高校野球、美術の先生が作った作品展（いずれも県立博物館・美術館、～２９日）▼絵本作家しろませいゆう展（読谷村立図書館、～２９日）▼水彩画フェリス展、葉月会展、沖縄旺玄会展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２９日）▼ハイサイ壺屋焼～ヤチムン大発見！（那覇市立壺屋焼物博物館、～８月２６日）▼なつかしの写真でふり返る昭和の中城城跡（護佐丸歴史資料図書館、～８月３１日）▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～９月３０日）