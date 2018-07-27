安室奈美恵さん引退ラストデー　花火大会は無料　イベント詳細

【花火大会】
名称：「We♥ NAMIE HANABI SHOW 」
日時：９月１６日（日）午後７時半～午後８時半終了予定（雨天決行、荒天中止）
会場：沖縄県・宜野湾トロピカルビーチ特設会場
入場：無料だが、電子チケットの入場整理券が必要
整理券応募方法：ticket boardで抽選受け付け
整理券申込受付期間：８月９日（木）正午～８月１５日（水）午後１１時５９分
【応援上映】
名称：「We ♥ NAMIE 応援上映」
日時：９月１６日（日）
会場：沖縄コンベンションセンター展示棟・劇場棟
■展示棟
ライブ映像：namie amuro Final Tour2018～Finally～
・第１回上映＝午前１１時～午後２時
・第２回上映＝午後３時～６時
■劇場棟
ライブ映像：namie amuro 25th ANNIVERSARY LIVE in OKINAWA
・第１回上映＝午前１０時～正午
・第２回上映＝午後１時～３時
・第３回上映＝午後４時～６時
チケット：1500円（税込み）
応募方法：ticket boardで抽選受け付け
チケット申込受付期間：８月１６日（木）正午～８月２０日（月）午後１１時５９分
※イベントに関する問い合わせ
We♥ NAMIE HANABI SHOW PR事務局
電話：０３（５５７２）７３０５／ファクス：０３（５５７２）６０６５
メールアドレス：welovenamieHANABISHOW_PR@vectorinc.co.jp