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安室奈美恵さん引退ラストデー　花火大会は無料　イベント詳細

2018年7月27日 13:00

【花火大会】

安室さん引退の日に沖縄でイベント
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安室さん引退の日に沖縄でイベント

名称：「We♥ NAMIE HANABI SHOW 」

日時：９月１６日（日）午後７時半～午後８時半終了予定（雨天決行、荒天中止）

会場：沖縄県・宜野湾トロピカルビーチ特設会場

入場：無料だが、電子チケットの入場整理券が必要

整理券応募方法：ticket boardで抽選受け付け

整理券申込受付期間：８月９日（木）正午～８月１５日（水）午後１１時５９分

【応援上映】

名称：「We ♥ NAMIE 応援上映」

日時：９月１６日（日）

会場：沖縄コンベンションセンター展示棟・劇場棟

　■展示棟

　ライブ映像：namie amuro Final Tour2018～Finally～

　　　・第１回上映＝午前１１時～午後２時　

　　　・第２回上映＝午後３時～６時

　■劇場棟

　ライブ映像：namie amuro 25th ANNIVERSARY LIVE in OKINAWA

　　　・第１回上映＝午前１０時～正午

　　　・第２回上映＝午後１時～３時

　　　・第３回上映＝午後４時～６時

チケット：1500円（税込み）

応募方法：ticket boardで抽選受け付け

チケット申込受付期間８月１６日（木）正午～８月２０日（月）午後１１時５９分

※イベントに関する問い合わせ

　We♥ NAMIE HANABI SHOW　PR事務局

　　電話：０３（５５７２）７３０５／ファクス：０３（５５７２）６０６５　

　　メールアドレス：welovenamieHANABISHOW_PR@vectorinc.co.jp

キーワード

namie amuro Final Space 沖縄8/2（木）～9/16（日）

 

沖縄県出身歌手、安室奈美恵さんの四半世紀の軌跡をたどる展示会「namie amuro Final Space」が8月2日から引退する9月16日まで、沖縄市のプラザハウスショッピングセンター3階で開催されます。沖縄タイムス社などの主催で、タイムス社の創刊70周年記念事業の一環。

展示会は東京、大阪、福岡、沖縄の4都市同時開催で、各会場とも異なるテーマ設定や展示で、安室さんの歌手生活のファイナルを彩ります。

>> 安室奈美恵展：日程、チケットなど詳細
 

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