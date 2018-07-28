豪雨被災地の倉敷・真備へ、那覇市が職員派遣 沖縄県内の自治体から初

那覇市は３０日から、西日本豪雨で被災した岡山県倉敷市へ職員を派遣する。城間幹子市長は２７日、第１次派遣の比嘉亮晴（かつはる）さん（３７）と小渡康公（…