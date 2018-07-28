※イベントは主催者の都合や台風の影響で内容、日時が変更になったり、中止になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼うんなまつり（恩納村コミュニティ広場）
▼シーポートちゃたんカーニバル（正午、サンセットビーチ）
▼名護夏まつり（名護漁港）
▼とみぐすく祭り（正午、豊崎海浜公園）
▼名城公民館フリーマーケット（午前９時）
▼漢那ダムまつり（午前１０時）
▼７３０大作戦・オールドカーフェスティバル（午前１０時、海の駅あやはし館）
▼うちなーぐち大会（午後２時、南風原町立中央公民館）
▼全沖縄子どもエイサーまつり（午後３時、豊崎美らＳＵＮビーチ）
▼エイサーまつり（午後４時、コザ中）
▼三重城まつり（午後４時、ロワジールホテル）
▼ウルトラマンジード来場（イオンモール沖縄ライカム）
▼真志喜大綱引き（午後４時、真志喜中）
▼大山区大綱引き（午後５時、大山小）
▼竹富島豊年祭（～３０日）
▼蓮・睡蓮まつり（東南植物楽園、～８月２６日）
▼真夏のエイサーナイト（午後７時、カヌチャリゾート、～８月２９日）
▼海洋博公園アドベンチャー（～１０月２８日）
■伝統芸能
ウムヤス・ウムッシ芸能祭（午後３時、マティダ市民劇場）
■講演・研修
▼ミニタペストリー作り＆植物観察ツアー（熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）
▼夏休み県内作家の出張ワークショップ（琉球ガラス村）
▼親子で気候変動への備え！適応策フェア（午前１０時、サンエー那覇メインプレイス）
▼ちゃんこ君がやってくる！相撲フィットネス（午後７時、ＯＫＩＮＡＷＡ Ｄｉａｌｏｇ）
▼刊行から３５年、読まれ続ける「観光コースでない沖縄」と高文研（午後２時半、ジュンク堂書店那覇店）
▼沖縄戦について調べてみよう（県平和祈念資料館）
■アート・展覧会
▼熱闘高校野球展（県立博物館・美術館）
▼絵本作家しろませいゆう作品展（読谷村立図書館）
▼水彩画フェリス展、葉月会展、沖縄旺玄会小品展（いずれも那覇市民ギャラリー）
▼ＫｏｄｏｍｏＫｏｇｅｉまつり（那覇市伝統工芸館）
▼水色地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～３０日）
▼飼育員の携帯の中写真展（こどもの国、～８月２６日）
▼中城にゾウがいた！なつかしの写真でふり返る昭和の中城城跡（護佐丸歴史資料図書館、～８月３１日）
▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）
▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～９月３０日）
■タイムスのイベント
▼ビアフェス沖縄２０１８（正午～午後５時・ラストオーダー４時４５分、タイムスビル１階エントランス）入場券３千円（ビールチケット１０枚・アロマグラス１個付き）
▼「第１４回ＮＯＲＩ絵画１２人展」（午前１０時～午後５時、タイムスホール）入場無料
▼２０１８年度沖縄タイムス伝統芸能選考会「舞踊新人賞」（午前１０時、タイムスホール）