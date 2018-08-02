2018年(平成30年) 8月2日 (木)
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あす8月3日（金）の沖縄県内の主なイベント

2018年8月2日 17:58

　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

沖縄で始まった安室奈美恵展「namie amuro Final Space」（8/2～9/16、沖縄市のプラザハウスショッピングセンター）
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沖縄で始まった安室奈美恵展「namie amuro Final Space」（8/2～9/16、沖縄市のプラザハウスショッピングセンター）

■催し物

安室奈美恵展（プラザハウスギャラリー＆スペース、～９月１６日）

▼首里城公園アドベンチャー・あそぼうまなぼう琉球王国（同公園、～８月２６日）

▼昆虫フェスティバル～世界のクワガタ・カブトムシ（ネオパークオキナワ、～３１日）

▼ワンダーミュージアムなつやすみプログラム（沖縄こどもの国、～９月２日）

▼ザ・きもだめし　心霊スポット～竹林の墓場（イオンモール沖縄ライカム、～９月２日）

▼お化け屋敷のっぺらぼう（ガーブ川中央商店街水上店舗２Ｆ、～９月３０日）

▼海洋博公園アドベンチャー（同公園、～１０月２８日）

■音楽

▼広島豪雨災害支援チャリティーイベント（午後５時、パレットくもじ前交通広場）

▼山木康世（ふきのとう）（午後７時半、宜野座村文化センターがらまんホール）

■アート・展覧会

▼平敷兼七と小原佐和子「渚」（平敷兼七ギャラリー）

▼渡久地政修写真展「沖縄島々の祭祀」、写真日記五十路展（いずれも那覇市民ギャラリー、～５日）

▼彫刻専攻学部生展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～５日）

▼ハイサイ壺屋焼～ヤチムン大発見！（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）

▼中城にゾウがいた！？～写真でふり返る昭和の中城城跡（護佐丸歴史資料図書館、～３１日）

▼追悼水木しげるゲゲゲの人生展（県立博物館・美術館、～９月２日）

▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）

▼首里・那覇のお菓子たち（那覇市歴史博物館、～９月２４日）

キーワード

namie amuro Final Space 沖縄8/2～9/16

 

安室奈美恵の軌跡を辿る“最後の空間”が東京、大阪、福岡、沖縄に出現。

安室奈美恵の軌跡をたどる体感型の展覧会「namie amuro Final Space」を東京、大阪、福岡、沖縄の4会場で開催します。デビュー以来25年間、多くの人に愛され続け、第一線を走り続けてきた彼女のこれまでを、新しい表現で振り返り、未来へつなげていきます。

沖縄は8月2日（木）から引退する9月16日（日）までプラザハウスショッピングセンター3階（沖縄市）で。地元ならではのテーマ設定や展示で、沖縄が生んだ歌姫のファイナルを彩ります。

>> 日程、チケットなど詳細は公式サイトへ

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