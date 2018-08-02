あす8月3日（金）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼安室奈美恵展（プラザハウスギャラリー＆スペース、～９月１６日）
▼首里城公園アドベンチャー・あそぼうまなぼう琉球王国（同公園、～８月２６日）
▼昆虫フェスティバル～世界のクワガタ・カブトムシ（ネオパークオキナワ、～３１日）
▼ワンダーミュージアムなつやすみプログラム（沖縄こどもの国、～９月２日）
▼ザ・きもだめし 心霊スポット～竹林の墓場（イオンモール沖縄ライカム、～９月２日）
▼お化け屋敷のっぺらぼう（ガーブ川中央商店街水上店舗２Ｆ、～９月３０日）
▼海洋博公園アドベンチャー（同公園、～１０月２８日）
■音楽
▼広島豪雨災害支援チャリティーイベント（午後５時、パレットくもじ前交通広場）
▼山木康世（ふきのとう）（午後７時半、宜野座村文化センターがらまんホール）
■アート・展覧会
▼平敷兼七と小原佐和子「渚」（平敷兼七ギャラリー）
▼渡久地政修写真展「沖縄島々の祭祀」、写真日記五十路展（いずれも那覇市民ギャラリー、～５日）
▼彫刻専攻学部生展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～５日）
▼ハイサイ壺屋焼～ヤチムン大発見！（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）
▼中城にゾウがいた！？～写真でふり返る昭和の中城城跡（護佐丸歴史資料図書館、～３１日）
▼追悼水木しげるゲゲゲの人生展（県立博物館・美術館、～９月２日）
▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）
▼首里・那覇のお菓子たち（那覇市歴史博物館、～９月２４日）