※イベントは台風の影響や主催者の都合で中止になったり、内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。

■催し物

旧六月豊年祭ウンナー（伊是名公民館）▼パヤオの日まつり（午前１０時、佐良浜港）▼辺野古沖の埋め立て土砂投入に反対する県民大会（午前１１時、奥武山総合運動公園）▼はじめてのおともだちフェスティバル（午前１１時、てだこホール）▼おでかけｍａｍｍｙ’ｓマーケット（午前１１時、イオン北谷店）▼山の日まつり（午前１１時、県民の森）▼平和病院盛夏祭（午後６時半）▼エイサーナイト（午後７時半、東南植物楽園）▼安田のシヌグ（安田公民館、～１２日）▼与那原大綱曳まつり（御殿山青少年広場、～１２日）▼大宜味村青年協議会夏まつり・ふるさとまつり（午前１１時、塩屋漁港、～１２日）▼読谷村青年エイサーまつり（午後６時、平和の森球場、～１２日）▼南の島の星まつり（石垣島天文台、～１９日）▼シェラトンサンマリーナ花火大会（午後９時、～２９日）▼首里城公園アドベンチャー（～２６日）▼カヌチャリゾート真夏のエイサーナイト（午後８時、～２９日）▼サタＺＯＯナイト（午後６時、こどもの国、～９月１日）▼昆虫アドベンチャー（午前１１時、イオンモールライカム、～９月２日）

■伝統芸能

親子のための組踊鑑賞教室・執心鐘入（午後２時、国立劇場おきなわ）

■演劇・舞台

デニスの気まぐれサラダ（午後７時半、よしもと沖縄花月）

■スポーツ

県身体障害者スポーツ大会・アーチェリー競技（県立鏡が丘特別支援学校）

■講演・研修

Ｄｒ．チャンドララールの仏教講座（午後２時、沖大）▼体感！太平洋のスーパーカヌー（午後１時、海洋博公園）▼植物クイズラリー（熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）

■アート・展覧会

熱帯果実展（熱帯ドリームセンター、～１２日）▼古川亜希子写真展（服・陶器・雑貨の店ｔｅｎ、～１２日）▼石引まさのり写真展（県立博物館・美術館、～１２日）▼那覇市医師会チャリティー写真展、個我の形象展、ＥＲＩＫＯ ＨＡＲＡＤＡ個展（いずれも那覇市民ギャラリー、～１２日）▼粋な名工展（万国津梁館、～１９日）▼与儀勝之絵本展（ｓｏｒａｎｏｅ、～１９日）▼沖縄戦～平和ってなんだろう（読谷村役場、～２４日）▼ハイサイ壺屋焼（壺屋焼物博物館、～２６日）▼縞と絣の夏衣裳（那覇市歴史博物館、～２９日）▼新城喜一絵画展（パレットくもじ９階・毬、～９月１日）▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）▼うるま市と塩展（海の文化資料館、～９月２日）▼安室奈美恵展（プラザハウス、～９月１６日）▼「山羊の肺」復刻版記念写真展（平敷兼七ギャラリー、～９月２４日）