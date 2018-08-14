※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
ジョーナビ新卒合同企業説明会（午前９時半、コンベンションセンター）▼オリオンビアスクエア（午後５時、タイムスビル、～１７日）▼南の島の星まつり（石垣島天文台、～１９日）▼ＯＫＩＮＡＷＡＮ ｎｉｇｈｔ（午後５時、東南植物楽園、～１９日）▼ワンダーミュージアム（こどもの国、～９月２日）▼お化け屋敷のっぺらぼう（正午、ガーブ川水上店舗２階、～９月３０日）
■講演・研修
中部徳洲会病院無料健康講座・薬の体内での働き方（午後４時半、イオンモールライカム）
■アート・展覧会
色彩のチャンプルー絵画展（県立博物館・美術館、～１９日）▼仲里効写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～２１日）▼戦世の”記憶”と”記録”（県平和祈念資料館、～２８日）▼中城にゾウがいた！なつかしの写真でふり返る昭和の中城城跡（護佐丸歴史資料図書館、～３１日）▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～３１日）▼かめーかめー展（山原工藝店、～３１日）▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）▼ウミガメ展（海洋博公園、～９月２日）▼安室奈美恵展（プラザハウス、～９月１６日）▼首里・那覇のお菓子たち（那覇市歴史博物館、～９月２４日）▼「山羊の肺」復刻版記念写真展（平敷兼七ギャラリー、～９月２４日）▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～９月３０日）▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～９月３０日）▼琉球 美の動物園～琉球人が描いた生き物たち（首里城公園、～１０月４日）