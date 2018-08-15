※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼海洋博公園夏休みスペシャル（～２６日）
▼首里城公園アドベンチャー（～２６日）
▼カヌチャリゾート真夏のエイサーナイト（午後８時、～２９日）
▼昆虫フェスティバル（ネオパークオキナワ、～３１日）
▼台湾式最強運試し決定戦ポエ大会（台湾文化館、～３１日）
▼ザ・きもだめし（イオンモールライカム、～９月２日）
▼ナイトアクアリウム（午後７時、美ら海水族館、～９月２日）
■伝統芸能
▼うすまさウチナーグチ・当銘由亮ライブ（午後２時、ゆかるひ）
▼組踊・二童敵討（午後７時、てんぶす那覇）
■講演・研修
▼おかねの自由研究（日銀那覇支店、～３１日）
▼夏休み冒険がっこう（東南植物楽園、～３１日）
▼沖縄戦について調べてみよう（県平和祈念資料館、～３１日）
▼植物クイズラリー（熱帯・亜熱帯都市緑化植物園、～３１日）
■アート・展覧会
▼粋な名工展（万国津梁館、～１９日）
▼与儀勝之絵本展（ｓｏｒａｎｏｅ、～１９日）
▼県特別支援学校中学部文化祭（ちゃたんニライセンター、～１９日）
▼大城弘明×大城洋平２人写真展、ニッコールクラブ沖縄支部写真展、久貝清次展（いずれも那覇市民ギャラリー、～１９日）
▼外間信太郎スプレーアート展（ギャラリーライズ、～１９日）
▼陶四人展（リウボウ美術サロン、～２０日）
▼武井好之日本画展（ギャラリープルミエ、～２０日）
▼沖縄戦～平和ってなんだろう（読谷村役場、～２４日）
▼ハイサイ壺屋焼（壺屋焼物博物館、～２６日）
▼飼育員の携帯の中写真展（こどもの国、～２６日）
▼辺士名高校サイエンス部の生きものしらべの記録展（漫湖水鳥・湿地センター、～２６日）
▼田村ハーコ写真展（服・陶器・雑貨の店ｔｅｎ、～２６日）
▼沖縄の傷痕展（沖縄愛楽園、～３１日）
▼津堅島－語り継ぐうるま市の沖縄戦（石川歴史民俗資料館、～３１日）
▼新城喜一絵画展（パレットくもじ９階・毬、～９月１日）
▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）
▼追悼水木しげるゲゲゲの人生展（県立博物館・美術館、～９月２日）
▼うるま市と塩（海の文化資料館、～９月２日）
▼手作り生き物・古波蔵政春作品展（沖縄市立郷土博物館、～９月２日）
▼発掘調査速報（県立埋蔵文化財センター、～９月２日）
▼佐藤ジュンコ個展（市場の古本屋ウララ、～９月３日）
▼東松照明写真展（宮古島市総合博物館、～９月１６日）
▼旅するガラス展（ホテルムーンビーチ、～９月３０日）
▼触れて知る！暮らしの民具（恩納村博物館、～９月３０日）
▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～１１月３０日）
■タイムスのイベント
▼葛飾北斎～北斎漫画と富嶽百景（浦添市美術館、～９月２日）
▼安室奈美恵展「namie amuro Final Space」（プラザハウス、～９月１６日）
▼オリオンビール「オリオンビアスクエア」（午後５～８時・オーダーストップ７時４５分、タイムスビル１階エントランス、～１７日）
▼２０１８年度沖縄タイムス伝統芸能選考会「舞踊グランプリ」（午前１１時～、タイムスホール）