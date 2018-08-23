※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
蓮・睡蓮まつり（東南植物楽園、～２６日）▼夏休みスペシャル（海洋博公園、～２６日）▼アドベンチャー・あそぼうまなぼう琉球王国（首里城公園、～２６日）▼ワンダーミュージアム（沖縄こどもの国、～９月２日）▼ザ・きもだめし、ライカムプールアドベンチャー（イオンモール沖縄ライカム、～９月２日）▼お化け屋敷「のっぺらぼう」（午後１時、ガーブ川中央商店街水上店舗２Ｆ、～９月３０日）
■講演・研修
わくわく夏休み冒険がっこう（東南植物楽園）▼植物クイズラリー「植物園で遊ぼう」（熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）
■アート・展覧会
ハイサイ壺屋焼（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）▼石川真生写真展「大琉球写真絵巻」（那覇市民ギャラリー、～２６日）▼植木寛子ヴェネチアガラス展（リウボウ美術サロン、～２７日）▼縞と絣の夏衣裳・特別展（那覇市歴史博物館、～２９日）▼沖縄の傷痕展（愛楽園交流会館、～３１日）▼大城弘明写真展（午後１時、ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～３１日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）▼うるま市と塩（午前９時、市立海の文化資料館、～９月２日）▼手作り生き物・古波蔵政春作品展（沖縄市立郷土博物館、～９月２日）▼東松照明写真展（宮古島市総合博物館、～９月１６日）▼首里・那覇のお菓子たち（那覇市歴史博物館、～９月２４日）▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～９月３０日）▼９０年代沖縄アイドル展（正午、おんがく村、～９月３０日）▼「琉球 美の動物園」（首里城公園、～１０月４日）▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～１１月３０日）