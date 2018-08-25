※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼海洋博公園夏休みスペシャル
▼アロワナ観察ガイド（午後１時半、熱帯ドリームセンター）
▼海風朝市（午前８時、瀬長島ウミカジテラス）
▼勝山軽トラ市（午前８時半、勝山シークヮーサー）
▼中城村あたいぐぁー朝市（午前９時、浜漁港）
▼石垣市長杯将棋大会（午後０時半、大濱信泉記念館）
▼ゆかた女王コンテスト（午後２時、イオンモールライカム）
▼高志保大通りエイサー天国（午後３時）
▼ダンケフェスト（午後６時、うえのドイツ文化村）
▼平敷屋青年エイサーの夕べ（午後６時、浦ヶ浜公園）
▼八重瀬町旧盆行事（町内各所、～２７日）
▼カヌチャリゾートエイサーナイト（午後７時、～２９日）
▼ワンダーミュージアム（こどもの国、～９月２日）
▼アイスクリーム万博（デパートリウボウ６階、～９月２日）
▼お化け屋敷のっぺらぼう（正午、ガーブ川水上店舗２階、～９月３０日）
■伝統芸能
▼琉球古典芸能～えん（午後２時、プラザハウス）
■演劇・舞台
▼エイサー紙しばい（名護市民会館）
■講演・研修
▼浦崎雅代「いのちの最後の授業」発売記念トーク（午後１時、ジュンク堂書店那覇店）
▼まじゅん語らな琉球の未来！（午後２時、てんぶす那覇）
▼夏休み冒険がっこう（東南植物楽園）
▼植物クイズラリー（熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）
■アート・展覧会
▼ハイサイ壺屋焼（壺屋焼物博物館）
▼結展（県立博物館・美術館）
▼石川真生写真展・大琉球写真絵巻（那覇市民ギャラリー）
▼戦世の”記憶”と”記録”（県平和祈念資料館、～２８日）
▼縞と絣の夏衣裳（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼沖縄の傷痕展（沖縄愛樂園、～３１日）
▼なつかしの写真でふり返る昭和の中城城跡展（護佐丸歴史資料図書館、～３１日）
▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～３１日）
▼大城弘明写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～３１日）
▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）
▼うるま市と塩（海の文化資料館、～９月２日）
▼手作り生き物・古波蔵政春作品展（沖縄市立郷土博物館、～９月２日）
▼東松照明写真展（宮古島市総合博物館、～９月１６日）
▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～９月３０日）
▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～９月３０日）
▼琉球 美の動物園～琉球人が描いた生き物たち（首里城公園、～１０月４日）