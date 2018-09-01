※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

拡大する 「ｎａｍｉｅ ａｍｕｒｏ Ｆｉｎａｌ Ｓｐａｃｅ ＯＫＩＮＡＷＡ」

■催し物

▼ワンダーミュージアム（こどもの国）

▼プールアドベンチャー（イオンモールライカム）

▼ナイトアクアリウム（午後７時、美ら海水族館）

▼ＦＯＯＤＰＡＲＫ（午前１０時、浦添運動公園）

▼県外大学進学相談会（午前１０時、てんぶす那覇）

▼オリオンビアフェスト（午後３時半、コザ運動公園）

▼糸満社交夏まつり（午後５時、道の駅いとまん）

▼久米島観光の日セレモニー（イーフビーチホテル）

▼パンとコーヒーと（午前１１時、てだこ広場）

▼将棋女子イベント（午後１時、牧志駅前ほしぞら公民館）

▼育成会文化祭り（午後１時半、沖縄市民会館）

▼チャリティー芸能祭（午後６時半、マティダ市民劇場）

▼ミニ四駆工作＆ミニレース大会（午前１０時、１ＵＰ★ＯＫＩＮＡＷＡ）

▼琉球夜祭（午後５時半、むら咲むら、～２３日）

▼お化け屋敷のっぺらぼう（正午、ガーブ川水上店舗２階、～３０日）

▼体験型ナゾトキイベント（海洋博公園、～１０月２８日）

■伝統芸能

▼月光の按司 笠末若茶良（午後１時半、具志川農村環境改善センター）

▼砂浜芸能祭（午後６時、西表島干立）

■演劇・舞台

▼Ｂ－１グランプリ（午後７時半、よしもと沖縄花月）

■講演・研修

▼世界の音楽リズムに合わせて１２３！フラダンス編（午前１０時半、浦添市ハーモニーセンター）

▼富永彩乃「”ＹｏｕＴｕｂｅｒ”はなぜ子どもたちの”将来の夢”になったのか？」（午後１時、てぃるる）

▼お母さんと赤ちゃん 二つの命を守る沖縄プロジェクト（午後２時、那覇市医師会生活習慣病検診センター）

■アート・展覧会

▼追悼水木しげるゲゲゲの人生展（県立博物館・美術館）

▼全日本写真連盟沖縄支部展（護佐丸歴史資料図書館、～３日）

▼岡内天馬作品展（県立芸大、～４日）

▼津田寿子個展（ｓｏｒａｎｏｅ、～９日）

▼芭蕉布の科学（沖縄科学技術大学院大学、～２２日）

▼白地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～２４日）

▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～３０日）

▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～３０日）

▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）

▼触れて知る！暮らしの民具（恩納村博物館、～３０日）

▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～３０日）

▼オープン記念展・ゲート通り（沖縄市ヒストリートＩＩ、～１０月２８日）

■タイムスのイベント

▼Ｔｈａｎｋｓ！ ｎａｍｉｅ ａｍｕｒｏ タペストリー展（午前１０時～午後６時、タイムスビル１階エントランス）入場無料

▼ｎａｍｉｅ ａｍｕｒｏ Ｆｉｎａｌ Ｓｐａｃｅ ＯＫＩＮＡＷＡ（プラザハウス、～１６日）

▼第４９回全沖縄ジュニア陸上競技大会（午前９時、糸満市西崎陸上競技場）最終日

▼第６１回全沖縄高校バスケットボール選手権大会（午前９時、沖縄県総合運動公園体育館ほか、～９日）