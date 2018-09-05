※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスビルの催し物

【１階エントランス】サントリー「ザ・プレミアム・モルツ フェスティバル」午後４時～９時（～９日）

■催し物

もうすぐ３０年ボーダーインクフェア（ジュンク堂書店那覇店、～３０日）▼体験型ナゾトキイベント（海洋博公園、～１０月２８日）

■伝統芸能

うちなー芝居・山内棒と諸見里アコー（午後７時、てんぶす那覇）▼三板講習会（午後８時、キャンパスレコード）

■アート・展覧会

津田寿子個展（ｓｏｒａｎｏｅ、～９日）▼鈴木隆バード＆フェザーカービング１００枚展（県立博物館・美術館、～９日）▼新生美術秋展、リラの会絵画展、比嘉博水彩画展（いずれも那覇市民ギャラリー、～９日）▼岡京香万華灯展（リウボウ美術サロン、～１０日）▼東松照明写真展（宮古島市総合博物館、～１６日）▼芭蕉布の科学（沖縄科学技術大学院大学、～２２日）▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）▼ぼくたちの台湾展（漢那ドライブイン、～３０日）▼ぼくとねこ展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３０日）▼発見！アジアの漆ワールド展（浦添市美術館、～１０月８日）▼オープン記念展・ゲート通り（沖縄市ヒストリートＩＩ、～１０月２８日）