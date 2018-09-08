※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼島桑フェア（午前１０時、サンエー経塚シティ）
▼うるま市エイサーまつり（午後４時、与那城総合公園）
▼宜野湾市青年エイサー祭り（午後５時、市民広場）
▼しんぶん赤旗将棋名人戦（午前９時半、沖縄市老人福祉センター）
▼美ら海を守る！下水道の世界（サンエー西原シティ）
▼救急・防災フェア（午前１０時、イオンモールライカム）
▼サンライズマーケット（午前１０時）
▼救急フェア（午前１０時半、イオン具志川店）
▼那覇市婦人芸能大会（午後２時、パレット市民劇場）
▼エイサーｉｎ潮崎（午後４時、南浜公園）
▼お化け屋敷のっぺらぼう（正午、ガーブ川水上店舗２階、～３０日）
▼もうすぐ３０年ボーダーインクフェア（ジュンク堂書店那覇店、～３０日）
■伝統芸能
▼紅倫の会・高良涼子独演会（午後２時、国立劇場おきなわ）
▼琉球民謡協会嘉手納支部発表会（午後５時、中央公民館）
■演劇・舞台
▼ちゃんぷるーシアター（てんぶす那覇）
▼十五夜に踊ら芸能の御庭（午後２時、ニライセンター）
▼笑城～ワライグスク（午後３時、ＷａＲａＢａ！）
▼北山亭メンソーレ落語会（午後６時半、わが街の小劇場）
■講演・研修
▼子宮頸がんから女性を守る市民講座（午後２時、県立博物館・美術館）
▼木村朗・矢ヶ崎克馬・与那覇恵子「核兵器禁止条約をつかいこなす」刊行トーク（午後２時、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼津田寿子個展（ｓｏｒａｎｏｅ）
▼新生美術秋展、リラの会絵画展、比嘉博水彩画展（いずれも那覇市民ギャラリー）
▼岡京香万華灯展（リウボウ美術サロン、～１０日）
▼東松照明写真展（宮古島市総合博物館、～１６日）
▼芭蕉布の科学（沖縄科学技術大学院大学、～２２日）
▼首里・那覇のお菓子たち（那覇市歴史博物館、～２４日）
▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～３０日）
▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）
▼ぼくたちの台湾展（漢那ドライブイン、～３０日）
▼ぼくとねこ展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３０日）
▼琉球 美の動物園（首里城公園、～１０月４日）
▼長尾紀壽・型絵染の世界展（佐喜眞美術館、～１１月１９日）
■タイムスのイベント
▼サントリー「ザ・プレミアム・モルツ フェスティバル」（正午～午後８時、タイムスビル１階エントランス）最終日
▼新作組踊「越来真鶴姫」（午後２時開演・午後１時開場、タイムスホール）※席に限りあり、問い合わせ：沖縄タイムス社読者局文化事業本部 電話０９０（１５１８）８０４６
▼第６１回全沖縄高校バスケットボール選手権大会決勝（午前１０時、沖縄県総合運動公園体育館）最終日