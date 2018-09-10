※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
瀬長島夜市（午後５時、サンセットパーク、～１７日）▼お化け屋敷のっぺらぼう（午後１時、ガーブ川水上店舗２階、～３０日）▼体験型ナゾトキイベント（海洋博公園、～１０月２８日）
■アート・展覧会
東松照明写真展（宮古島市総合博物館、～１６日）▼ソンリサの会水彩画展（沖縄市役所、～１６日）二科会沖縄支部写真展、沖縄みずえの会水彩画展、
レザークラフト作品展（いずれも那覇市民ギャラリー、～１６日）▼藤本英明展（ＡＴＯＳ、～１７日）▼東恩納美架展（陶・よかりよ、～１７日）▼ＪＡＧＤＡグラフィックデザイン展（県立博物館・美術館、～１７日）▼松本零士銀河の世界展（リウボウ美術サロン、～１７日）▼白地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～２４日）▼本庄和子×正人二人展（パレットくもじ９階・毬、～２９日）▼旅するガラス展（ホテルムーンビーチ、～３０日）▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～３０日）▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）▼触れて知る！ 暮らしの民具（恩納村博物館、～３０日）▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～３０日）▼ぼくとねこ展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３０日）▼琉球 美の動物園（首里城公園、～１０月４日）▼発見！アジアの漆ワールド展（浦添市美術館、～１０月８日）▼オープン記念・ゲート通り（沖縄市ヒストリートＩＩ、～１０月２８日）▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～１１月３０日）