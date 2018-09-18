　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

「琉球夜祭」むら咲むらで開催中
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「琉球夜祭」むら咲むらで開催中

■催し物

　▼豊年祭（宮里公民館、屋部公民館、～２０日）

　▼琉球夜祭（午後５時半、むら咲むら、～２３日）

　▼秋の北海道展（デパートリウボウ、～２４日）

　▼瀬長島夜市（午後５時、サンセットパーク、～２４日）

　▼ボーダーインクフェア（ジュンク堂書店那覇店、～３０日）

■講演・研修

　▼ヤンバルクイナにヘンシン（こどもの国ワンダーミュージアム）

■アート・展覧会

　▼芭蕉布の科学（沖縄科学技術大学院大学、～２２日）

　▼新垣尚香写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ　Ｒｅａｇｏ、～２３日）

　▼「山羊の肺」復刻版記念写真展（平敷兼七ギャラリー、～２４日）

　▼白地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～２４日）

　▼全日本写真展（護佐丸歴史資料図書館、～２４日）

　▼漫湖みんなで水族館（漫湖水鳥・湿地センター、～２４日）

　▼赤木明登の漆の器展（Ｓｈｏｋａ：、～２４日）

　▼メカニック展（キュリオシティーズ、～２５日）

　▼考古学から見た首里（壺屋焼物博物館、～２７日）

　▼本庄和子×正人二人写真展（パレットくもじ９階・毬、～２９日）

　▼旅するガラス展（ホテルムーンビーチ、～３０日）

　▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～３０日）

　▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～３０日）

　▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）

　▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～３０日）

　▼アリカワコウヘイ！展（ムーンテラス東崎、～３０日）

　▼琉球　美の動物園（首里城公園、～１０月４日）

　▼宮城健盛展（県立博物館・美術館、～１０月２８日）

　▼きらきらひかる展（浦添市美術館、～１０月２８日）

　▼長尾紀壽・型絵染の世界展（佐喜眞美術館、～１１月１９日）