※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼豊年祭（宮里公民館、屋部公民館、～２０日）
▼琉球夜祭（午後５時半、むら咲むら、～２３日）
▼秋の北海道展（デパートリウボウ、～２４日）
▼瀬長島夜市（午後５時、サンセットパーク、～２４日）
▼ボーダーインクフェア（ジュンク堂書店那覇店、～３０日）
■講演・研修
▼ヤンバルクイナにヘンシン（こどもの国ワンダーミュージアム）
■アート・展覧会
▼芭蕉布の科学（沖縄科学技術大学院大学、～２２日）
▼新垣尚香写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～２３日）
▼「山羊の肺」復刻版記念写真展（平敷兼七ギャラリー、～２４日）
▼白地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～２４日）
▼全日本写真展（護佐丸歴史資料図書館、～２４日）
▼漫湖みんなで水族館（漫湖水鳥・湿地センター、～２４日）
▼赤木明登の漆の器展（Ｓｈｏｋａ：、～２４日）
▼メカニック展（キュリオシティーズ、～２５日）
▼考古学から見た首里（壺屋焼物博物館、～２７日）
▼本庄和子×正人二人写真展（パレットくもじ９階・毬、～２９日）
▼旅するガラス展（ホテルムーンビーチ、～３０日）
▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～３０日）
▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～３０日）
▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）
▼埋文コレクション（県立埋蔵文化財センター、～３０日）
▼アリカワコウヘイ！展（ムーンテラス東崎、～３０日）
▼琉球 美の動物園（首里城公園、～１０月４日）
▼宮城健盛展（県立博物館・美術館、～１０月２８日）
▼きらきらひかる展（浦添市美術館、～１０月２８日）
▼長尾紀壽・型絵染の世界展（佐喜眞美術館、～１１月１９日）