※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼豊年祭（名護市宮里公民館、屋部公民館）
▼琉球夜祭（午後５時半、むら咲むら、～２３日）
▼秋の北海道展（デパートリウボウ、～２４日）
▼瀬長島夜市（午後５時、瀬長島サンセットパーク、～２４日）
▼ボーダーインクフェア（ジュンク堂書店那覇店、～３０日）
■講演・研修
▼スマホで航空券予約・購入教室（午後２時、トヨプラ）
▼いまさら聞けない相続の話！！（午後２時、県南部合同庁舎）
▼ヤンバルクイナにヘンシン（午前９時半、こどもの国ワンダーミュージアム）
■アート・展覧会
▼芭蕉布の科学（沖縄科学技術大学院大学、～２２日）
▼新垣尚香写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～２３日）
▼村上俊彦・村上邦彦展（リウボウ美術サロン、～２４日）
▼全日本写真展（護佐丸歴史資料図書館、～２４日）
▼メカニック展（キュリオシティーズ、～２５日）
▼考古学から見た首里（那覇市立壺屋焼物博物館、～２７日）
▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～３０日）
▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）
▼アリカワコウヘイ！展（ムーンテラス東崎、～３０日）
▼琉球 美の動物園（首里城公園、～１０月４日）
▼宮城健盛展（県立博物館・美術館、～１０月２８日）
▼きらきらひかる展（浦添市美術館、～１０月２８日）