※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

琉球夜祭（午後５時半、むら咲むら）▼豊年祭（大東神社村民の杜公園）▼大東宮例祭（大東宮）▼中秋の宴（午後６時半、首里城公園）▼海風朝市（午前８時、ウミカジテラス）▼軽トラ市（午前８時半、勝山シークヮーサー）▼ねんりんピック（午前９時半、県総合福祉センターなど）▼ちむちむ市場（午前１０時、糸満市農村環境改善センター）▼琉大祭（午前１０時）▼青空市（午前１１時、パラソル通り）▼美ら島バスまつり（午前１１時、那覇バスターミナル）▼青年芸能フェスタ（午後１時、グスクロード公園）▼北中城村青年エイサーまつり（午後２時、しおさい公苑）▼青年カーニバル（午後５時半、マリンプラザあがり浜）▼名護市青年エイサー祭り（午後５時半、２１世紀の森公園）▼エイサーあしび祭り（午後６時半、渡慶次公民館）▼新垣棒術、棒巻き（糸満市）▼豊年祭（楚洲区公民館）▼あたいぐぁー朝市（午前９時、浜漁港）▼胡屋闘牛大会（午後１時、石川多目的ドーム）▼青年祭（午後３時、浦添市陸上競技場）▼豊年祭（午後６時半、辺土名公民館）▼秋の北海道展（デパートリウボウ、～２４日）▼瀬長島夜市（午後５時、サンセットパーク、～２４日）▼十五夜行事（八重瀬町内各所、～３０日）▼体験型ナゾトキイベント（海洋博公園、～１０月２８日）

■伝統芸能

新日本創作舞踊結芸流美扇会（午後６時、沖縄市民小劇場）▼琉球音楽協会アカデミー公演（午後６時、きむたかホール）▼北部地区トゥバラーマ大会（午後６時半、なごアグリパーク）

■演劇・舞台

劇団民藝「光の国から僕らのために 金城哲夫伝」（午後２時、南風原町立中央公民館）▼てだこ演劇祭（午後６時、てだこホール）▼出張！よしもと沖縄花月トゥシビーお笑いステージ（午後１時、イオンモールライカム）

■講演・研修

キーパーズ食堂（午前１１時半、こどもの国）▼大城秀子「斎場御嶽の金の勾玉」（午後２時、浦添市美術館）▼野鳥を通して考える地域の自然環境の保護と活用（午後４時、名桜大▼沖縄介護ウエーブのつどい（午前９時半、浦添市産業振興センター）▼俵義文「日本会議の野望」出版記念トーク（午後６時、ジュンク堂書店那覇店）▼アカハラダカ渡り観察会（午前７時、嘉津宇岳展望台）▼お花でミニコサージ作り（午後１時半、熱帯ドリームセンター）

■アート・展覧会

新垣尚香写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ）▼フォトクラブＢＢ写真展、金城進絵画展、ココアートスタジオ草土の会習作展（いずれも那覇市民ギャラリー）▼村山穂舟書作展（県立博物館・美術館）▼首里・那覇のお菓子たち（那覇市歴史博物館、～２４日）▼全日本写真展（護佐丸歴史資料図書館、～２４日）▼漫湖みんなで水族館（漫湖水鳥・湿地センター、～２４日）▼考古学から見た首里（壺屋焼物博物館、～２７日）▼金城哲夫展・生誕８０周年記念（南風原町立中央公民館、～２７日）▼大昆虫展（宜野湾市立博物館、～３０日）▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）▼オープン記念企画展・ゲート通り（沖縄市ヒストリートＩＩ、～１０月２８日）▼戦争と人々のくらし（県平和祈念資料館、～１月３１日）