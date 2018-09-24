※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼豊年祭（東江公民館）▼真栄里大綱引、名城ウシデーク（糸満市）
▼お化け屋敷のっぺらぼう（午後１時、ガーブ川水上店舗２階、～３０日）
▼ボーダーインクフェア（ジュンク堂書店那覇店、～３０日）
▼体験型ナゾトキイベント（海洋博公園、～１０月２８日）
■アート・展覧会
▼メカニック展（キュリオシティーズ）
▼考古学から見た首里（壺屋焼物博物館、～２７日）
▼金城哲夫生誕８０周年記念企画（南風原町立中央公民館、～２７日）
▼本庄和子×正人二人写真展（パレットくもじ９階・毬、～２９日）
▼旅するガラス展（ホテルムーンビーチ、～３０日）
▼９０年代沖縄アイドル展（おんがく村、～３０日）
▼絵筆の会・夢の彩会合同展示会（沖縄市中央公民館、～３０日）
▼添石幸安・艶子夫婦展、みかんの会絵画展、桑江良健絵画展（いずれも那覇市民ギャラリー、～３０日）
▼金城盛弘紅型染展（リウボウ美術サロン、～１０月１日）
▼琉球 美の動物園（首里城公園、～１０月４日）
▼発見！アジアの漆ワールド展（浦添市美術館、～１０月８日）
▼オープン記念・ゲート通り（沖縄市ヒストリートＩＩ、～１０月２８日）
▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～１１月３０日）
▼戦争と人々のくらし（県平和祈念資料館、～１月３１日）