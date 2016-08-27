※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼再現！珍事件ＦＩＬＥ（午前１０時、午後２時半、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３１日）
▼夏休み「ウミガメふれあい体験」・ウミガメの魅力を知ろう！（午後１時半、久米島ウミガメ館、～３１日）
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午前１０時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～９月１９日）
▼宇宙散歩 ｂｙ ＭＥＧＡＳＴＡＲ（午前９時半、浦添市美術館）
▼やんばるの紙様～折り紙でできたいきものたち～・「折り紙×生き物」の企画展！（沖縄こどもの国、～３１日）
▼子ども・プロセス企画展・チャレンジ！夏休み自由研究－沖縄戦について調べてみよう－、夏休み自由研究相談室（午前９時、県平和祈念資料館、～３１日）
▼博物館企画展「目からウロコの生物実験展」（午前９時、県立博物館・美術館）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～９月３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
▼ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ®ＶＲ体験会（午前１１時、ゲオ那覇新都心店）
▼まっくらヘビの森探検（午前１０時、午後２時半、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３１日）
▼大城弘明写真展「地図にない村」（午前１０時、不屈館、～２９日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（午前１０時、道の駅豊崎、～９月３０日）
▼沖縄教販刊 『万国津梁外伝 三十六の鷹』 発売記念トークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
▼第５９回ＧＯＤＡＣセミナー「新しい研究船『かいめい』で探る日本の海底資源」特別展示（県立図書館、～９月４日）
■こども
▼夏休みわくわく手作り体験（午前１０時、ユインチホテル南城）
▼琉球村 夏まつり・夏休み限定！（午後６時、琉球村、～３１日）
▼比嘉周作 朗読ｖｏｌ．４６～アンパンマンかみしばいと音とふうせんのＳＨＯＷ～（午後２時、午後４時、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼「レザーカービング」比嘉美智子の世界（茶房＆酒房 毬 ＝パレットくもじ９Ｆ、～９月３日）
▼佐川毅彦・毅志絵画展（風景画・人物画・抽象画の展示）（県立博物館・美術館）
▼陶房みんどぅま 石倉一人 陶芸展（青砂工芸館）
▼ハイサイ壺屋焼～ヤチムン大発見！～（壺屋焼物博物館）
▼茶野邦雄写真展「ＴＨＥ ＳＡＰＥＵＲ」コンゴで出会った世界一おしゃれなジェントルマン（プラザハウス）
▼企画展「発掘調査速報展２０１６」（県立埋蔵文化財センター、～９月４日）
▼沖縄の古民家その１ 指定重要文化財 中村家写真展（那覇市民ギャラリー）
▼第４９回龍樋書道展（那覇市民ギャラリー）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼透かし彫りの世界～二重構造の透かし彫り～ 素地を彫って透けて見える装飾法（那覇市民ギャラリー）
▼県公文書館所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）