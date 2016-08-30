■催し物
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午後１２時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～９月１９日）
▼再現！珍事件ＦＩＬＥ、まっくらヘビの森探検（午前１０時・午後２時半、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、きょうまで）、南の島の洞くつ探検（午前１０時、同園、～９月３０日）
▼夏休みウミガメふれあい体験（午後１時半、久米島ウミガメ館、きょうまで）
▼やんばるの紙様～折り紙でできたいきものたち～（沖縄こどもの国、きょうまで）
▼夏休み自由研究－沖縄戦について調べてみよう－、夏休み自由研究相談室（午前９時、県平和祈念資料館、きょうまで）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
■こども
▼ＺＯＯ ＳＣＨＯＯＬ・この夏３日間の飼育員体験！（午前９時、沖縄こどもの国、きょうまで）
▼琉球村夏まつり（午後６時、琉球村、きょうまで）
■アート・展覧会
▼「レザーカービング」比嘉美智子の世界（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～９月３日）
▼発掘調査速報展２０１６（県立埋蔵文化財センター、～９月４日）
▼第５９回ＧＯＤＡＣセミナー「新しい研究船『かいめい』で探る日本の海底資源」特別展示（県立図書館、～９月４日）
▼第５回二科会写真部沖縄支部展、第２９回みかんの会絵画展、トマト定点ＰＲＡＹＥＲ＜祈り＞久貝清次展（絵画）（午前１０時、那覇市民ギャラリー、～９月４日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～９月３０日）
▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。