※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）

▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）

▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）

▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）

■相談

▼人権困りごと相談所・沖縄市役所、同・浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター（いずれも午前１０時）

■アート・展覧会

▼「レザーカービング」比嘉美智子の世界（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～３日）

▼発掘調査速報展２０１６（午前９時、県立埋蔵文化財センター、～４日）

▼第５９回ＧＯＤＡＣセミナー「新しい研究船『かいめい』で探る日本の海底資源」特別展示（県立図書館、～４日）

▼第５回二科会写真部沖縄支部展、第２９回みかんの会絵画展、トマト定点ＰＲＡＹＥＲ＜祈り＞久貝清次展（絵画）（那覇市民ギャラリー、～４日）

▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）

▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）

▼所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）