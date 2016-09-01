沖縄タイムス社と大宜味村ＰＲイベント実行委員会は「結の村 大宜味 物産・観光と芸能フェア」を９月３０日～１０月２日、那覇市久茂地のタイムスビルで開催します。地域活性化を目的とした「沖縄タイムスふるさと元気応援企画」の第１６弾。大宜味村の特産品展示即売や観光ＰＲ、音楽コンサート、民俗芸能公演、大宜味一心クガニー芸能協会公演など地域の魅力を発信します。
【特産品展示即売会】
▽日時 ９月３０日～１０月２日 午前１０時～午後６時３０分（最終日は午後５時まで）
▽会場 タイムスビル１階、２階ギャラリー
【笑顔の花咲くファンタジック・コンサート～歌と絵本の世界～】
▽日時 １０月１日（土）午後１時３０分（開場は３０分前）
▽入場料 １５００円（物産展で使用できる５００円クーポン付き）
【大宜味村民俗芸能公演】
▽日時 １０月１日（土）午後３時４０分（開場は１５分前）
▽入場料 １０００円（物産展で使用できる３００円クーポン付き）
【大宜味一心クガニー芸能協会公演】
▽日時 １０月２日（日）午後２時（開場は３０分前）
▽入場料 １５００円（物産展で使用できる５００円クーポン付き）
▽会場 タイムスホール（タイムスビル３階）
▽チケット販売・問い合わせ 沖縄タイムス社文化事業局＝電話０９８（８６０）３５８８、大宜味村ＰＲイベント実行委員会（村企画観光課内）＝電話０９８０（４４）３００７
主催 大宜味村ＰＲイベント実行委員会、沖縄タイムス社
協賛 沖縄日通エアカーゴサービス（ＯＡＳ航空）