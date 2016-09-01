　沖縄タイムス社と大宜味村ＰＲイベント実行委員会は「結の村　大宜味　物産・観光と芸能フェア」を９月３０日～１０月２日、那覇市久茂地のタイムスビルで開催します。地域活性化を目的とした「沖縄タイムスふるさと元気応援企画」の第１６弾。大宜味村の特産品展示即売や観光ＰＲ、音楽コンサート、民俗芸能公演、大宜味一心クガニー芸能協会公演など地域の魅力を発信します。

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【特産品展示即売会】

▽日時　９月３０日～１０月２日　午前１０時～午後６時３０分（最終日は午後５時まで）

▽会場　タイムスビル１階、２階ギャラリー

【笑顔の花咲くファンタジック・コンサート～歌と絵本の世界～】

▽日時　１０月１日（土）午後１時３０分（開場は３０分前）

▽入場料　１５００円（物産展で使用できる５００円クーポン付き）

【大宜味村民俗芸能公演】

▽日時　１０月１日（土）午後３時４０分（開場は１５分前）

▽入場料　１０００円（物産展で使用できる３００円クーポン付き）

【大宜味一心クガニー芸能協会公演】

▽日時　１０月２日（日）午後２時（開場は３０分前）

▽入場料　１５００円（物産展で使用できる５００円クーポン付き）

▽会場　タイムスホール（タイムスビル３階）

▽チケット販売・問い合わせ　沖縄タイムス社文化事業局＝電話０９８（８６０）３５８８、大宜味村ＰＲイベント実行委員会（村企画観光課内）＝電話０９８０（４４）３００７

主催　大宜味村ＰＲイベント実行委員会、沖縄タイムス社

協賛　沖縄日通エアカーゴサービス（ＯＡＳ航空）